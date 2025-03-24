تعرف على موعد بداية امتحانات الثانويه العامه في مصر 2025 رسميا

يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي موعد بداية امتحانات الثانويه العامه في مصر بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف رسميا.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن موعد بداية امتحانات الثانويه العامه في مصر 2025.

موعد بداية امتحانات الثانويه العامه 2025

يبدأ موعد بداية امتحانات الثانويه العامه في مصر يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وتشمل الامتحانات طلاب النظام الجديد والقديم، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

جدول امتحانات الثانويه العامه النظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانويه العامه لطلاب النظام الجديد 2025 وهي كالتالي:

امتحانات الثانويه العامه

الأحد 15 يونيو التربية الدينية، التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء، التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء، الجغرافيا

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، الأحياء.

امتحانات الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية، التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد، الإحصاء

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو الفيزياء، التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل

الخميس 3 يوليو الكيمياء، الجغرافيا

الأحد 6 يوليو: الجيولوجيا، الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية، وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 8 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا

الخميس 10 يوليو: الأحياء الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا الفلسفة والمنطق

موعظ امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس STEM

يخوض طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحانات الثانويه العامه 2025 وفق جدول خاص يبدأ يوم الأحد 15 يونيو 2025 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويتضمن مجموعة من الاختبارات المتخصصة في مقاييس المفاهيم والاستعداد للجامعات.

من المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعلبم بوضع قواعد محددة لبدء امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 مع وضع آجراءات لمنع الغش الإلكتروني.

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