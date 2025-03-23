موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. إليك التفاصيل كاملة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

ويأتي تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 وسط حالة من الترقب والاهتمام الكبير من الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لما تمثله هذه المرحلة من أهمية فاصلة في مستقبل الطلاب التعليمي والمهني.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

الموجز ينقل تفاصيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، إذ يُعد جدول امتحانات الثانوية العامة من أبرز المحاور التي تشغل الرأي العام سنويًا، لما له من تأثير على استعدادات الطلاب وتنظيم أوقات المذاكرة والمراجعة، إلى جانب ارتباطه المباشر بمواعيد التنسيق الجامعي.

وقد أكدت وزارة التعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُعقد بنظام "البابل شيت" مع الحفاظ على عدد من الأسئلة المقالية في بعض المواد، بما يضمن قياس الفهم والتحليل إلى جانب التذكر.

كما شددت الوزارة على أن كافة الاستعدادات جارية لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة، مع الالتزام بتطبيق إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية 2025

الصفين الأول والثاني الابتدائي: تبدا امتحانات المرحلة الاعدادية من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية 2025

الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

الأحد 18 مايو 2025: انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

من 24 إلى 29 مايو 2025: امتحانات الترم الثاني لهذه الصفوف.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي:

بداية الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025.

نهاية الامتحانات يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

اما امتحانات الدور الثاني تبدأ الأحد 3 أغسطس 2025.

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2025

بداية الامتحانات: السبت 24 مايو 2025.

نهاية الامتحانات: الخميس 29 مايو 2025.

ويأتي الإعلان عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 ليضع الطلاب أمام مرحلة حاسمة من المراجعة والاستعداد المكثف، حيث يسعى الجميع لتحقيق أفضل النتائج التي تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها. كما تتابع الوزارة تجهيز اللجان، وضبط منظومة الامتحانات الإلكترونية والورقية، لضمان عدالة التقييم بين جميع الطلاب.

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