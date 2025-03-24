تفاصيل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد، قبل بدء الامتحانات يوم 15 يونيو من ااعام الحالي.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد.

امتحانات الثانوية العامة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن اسئلة ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 ستحافظ على نفس المواصفات الفنية للعام الماضي، بنسبة 85% اختيار من متعدد و15% مقالي.

وينتظر الطلاب تفاصيل توزيع اسئلة و مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد، حيث يتفاوت العدد بين المواد مع مراعاة معايير التقييم المختلفة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

اللغة العربية 55 سؤالًا، منها 4 مقالية و51 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية 80.

اللغة الإنجليزية: 42 سؤالًا، تشمل 3 أسئلة مقالية و39 اختيار من متعدد.

اللغة الألمانية والفرنسية: 37 و42 سؤالًا على التوالي، مع تقسيم بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

التاريخ: 46 سؤالًا، بينها 44 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان.

الجغرافيا: 42 سؤالًا، منها 3 مقالية و39 اختيار من متعدد.

الفيزياء: 46 سؤالًا، منها 2 مقالي و44 اختيار من متعدد.

الأحياء: 46 سؤالًا، منها 3 مقالية والباقي اختيار من متعدد.

الكيمياء: 46 سؤالًا، تشمل 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

الرياضيات التطبيقية: 20 سؤالًا فقط، منها 10 بدرجة واحدة و10 بدرجتين، تتضمن الأسئلة المقالية.

الإحصاء: 35 سؤالًا، منها 33 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان، بإجمالي 60 درجة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

اعتمد وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025 ويشمل الجدول طلاب النظامين الجديد والقديم وطلاب مدارس المتفوقين.

إجراءات لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أيضا إجراءات لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 كن بينها وضع كاميرات في جميع اللجان، وتداولت بعض الإشاعات حول عقد الامتحانات بالجامعات وينتظر الطلاب التفاصيل بشأن أماكن أدائهم الامتحانات.

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