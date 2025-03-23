جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 رسميا

اصدر قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 29 مايو من العام الحالي، وجاء ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة للامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لوضع جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 من قبل خبراء متخصصين، مع التأكيد على مراعاة عدة معايير لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وعادل، ومنها التوزيع الزمني المناسب، وتحديد مدة الامتحانات بما يتلاءم مع طبيعة المواد.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد وجدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 الدور الأول الخميس 29 مايو 2025، اما لطلاب الدور الثاني الثلاثاء 19 أغسطس 2025 الموافق 24 صفر 1447 هـ.

بعد معرفة جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 لطلاب العلمي والأدبي أوضح ثطاع المعاهد الأزهرية على استمرار أعمال الامتحانات خلال العطلات الرسمية، مع إمكانية تعديل التواريخ الهجرية بما يتناسب مع التقويم الميلادي.

وتحتسب فترتا امتحانات الفصلين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتُجرى الامتحانات الشفهية بالتزامن مع الامتحانات التحريرية، بينما يُخصص الأسبوع الأخير من العام الدراسي للمراجعة.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

تعديلات نظام امتحانات الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد عن تعديلات جديدة على نظام امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025، شملت:

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

القسم الأدبي النظام القديم

الطالب الراسب في الفلسفة والمنطق من الأعوام السابقة يُتاح له فرصة أخيرة لاجتياز المادة هذا العام، على أن تُستبدل بمادة الإحصاء اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

مادة اللغة الأجنبية الثانية ستُحتسب ضمن المجموع الكلي هذا العام فقط، ليصبح المجموع الكلي 630 درجة، على أن تُعامل كمادة نجاح ورسوب خارج المجموع بداية من 2025-2026.

القسم الأدبي النظام الجديد

يمتحن الطالب المستجد في مادة الإحصاء بدلًا من الفلسفة والمنطق ابتداءً من العام 2024-2025.

تُعتبر اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع الكلي، ليصبح المجموع 590 درجة، والنجاح من 295 درجة.

يُعفى الطلاب المكفوفون من مادة الإحصاء.

ضوابط امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

شدد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، خلال اجتماع مع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني، على ضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لضمان العدالة بين الطلاب، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تعزز الشفافية والنزاهة.

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