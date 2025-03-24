إجراءات جديدة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد إجراءات مشددة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 لتحسين جودة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الفرصة تأتي في إطار الحفاظ على مصداقية امتحانات الثانوية العامة 2025 والارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الدولة.

ضوابط منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025

قررت وزارة التربية والتعليم تطبيق تقنيات متطورة لمراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، أبرزها:

تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة، واستخدام أجهزة كشف الترددات لمنع أي محاولات لاستخدام الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

كما سيتم تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة للطلاب قبل دخول الامتحانات لضمان عدم اصطحاب أي وسيلة للغش.

أبرز الإجراءات المتبعة كالتالي:

تركيب كاميرات مراقبة في جميع اللجان الامتحانية.

استخدام أجهزة كشف الإشارات الإلكترونية لضبط الهواتف وأي أجهزة غير مصرح بها.

تزويد اللجان بأجهزة حظر الإشارات لمنع الاتصال بشبكات الإنترنت.

امتحانات الثانوية العامة

عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستطبق عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025 بحق أي طالب يتم ضبطه وهو يقوم بالغش، حيث تشمل هذه العقوبات:

الحرمان من أداء الامتحان لفترة محددة.

إلغاء نتائج الامتحانات للطلاب المتورطين في الغش.

فرض غرامات مالية في بعض الحالات المخالفة.

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى توفير أجواء امتحانية تضمن النزاهة والعدالة بين الطلاب، حيث سيتم تعزيز الرقابة داخل اللجان لمنع أي محاولات للغش الإلكتروني، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة تضمن سير الامتحانات بسلاسة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم يوم 15 يونيو بدلا من 14 يونيو كما كان مدون في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، حيث تستمر الامتحانات حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي.

ومن المقرر أيضا إعادة الامتحانات لطلاب الدور الثاني خلال شهر أغسطس بعد ظهور نتيجة الدور الأول لمعرفة النتائج.

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