عدد أسئلة كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل

عدد أسئلة كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل توزيع عدد الأسئلة في كل مادة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للطلاب قبل انطلاق ماراثون الامتحانات في يونيو المقبل.

وتأتي خطوة عدد أسئلة كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025 ضمن خطة الوزارة لتوضيح طبيعة الورقة الامتحانية، بما يساعد الطلاب على الاستعداد الجيد وفق نظام التقييم القائم على الفهم والتحليل وليس الحفظ فقط.

عدد أسئلة كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025

الموجز ينقل تفاصيل عدد أسئلة كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025 وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن عدد الأسئلة يختلف من مادة لأخرى، وفقًا لطبيعة كل مادة وعدد فروعها. على سبيل المثال، يتضمن امتحان مادة اللغة العربية 60 سؤالًا بواقع درجة واحدة لكل سؤال، بينما يتراوح عدد الأسئلة في مواد مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا ما بين 45 إلى 50 سؤالًا.

أما مواد اللغات الأجنبية فتتراوح عدد أسئلة كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025 فيها بين 35 إلى 40 سؤالًا، وفقًا لمستوى المادة وعدد الأجزاء المقررة.

وتتلخص عدد أسئلة كل مادة في امتحانات الثانوية العامة 2025 في الآتي:

عدد أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025

يتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025، 55 سؤالًا منها 4 أسئلة مقالية، بجانب 51 سؤالًا اختيار من متعدد، الأسئلة مخصص لها 80 درجة نهاية كبرى والنجاح في المادة من 50% أي 40 درجة.

عدد أسئلة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2025

يتضمن امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2025، 42 سؤالًا مقسمة إلى 3 أسئلة مقالية لكل سؤال درجتين، و39 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد (MCQ).

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 مادة اللغة الألمانية

يتضمن امتحان اللغة الألمانية للثانوية العامة 2025، 37 سؤالًا منها 34 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 مادة اللغة الفرنسية

يتضمن امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2025، 42 سؤالا منهم 39 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

عدد أسئلة امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025

يتضمن امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025، 46 سؤالًا منها 44 سؤالا اختيار من متعدد وسؤالين مقالي، كما أن درجات الامتحان موزعة على عدد الأسئلة ما بين درجة ودرجتين لكل سؤال.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 مادة الجغرافيا

يتضمن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025، 42 سؤالًا مقسمة إلى 3 أسئلة مقالية لكل سؤال درجتين، و39 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد (MCQ).

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 مادة الفيزياء

تتضمن أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025، 46 سؤالًا منهم 2 مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، مًُضيفة أن توزيع درجات الامتحان تشمل 12 سؤالا لكل سؤال درجتين وسؤالين مقالي كل سؤال درجتين أيضا و32 سؤال اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة فقط.امتحانات الثانوية العامة 2025.

عدد أسئلة امتحان الأحياء للثانوية العامة 2025

يتضمن امتحان الأحياء للثانوية العامة 2025، 46 سؤالًا منها 32 سؤال كل سؤال بدرجة واحدة بالإضافة إلى 14 سؤال كل جزئية أو سؤال بدرجتين، مضيفة أن الامتحان يشمل 3 أسئلة مقالية وباقي الامتحان أسئلة اختيار من متعدد MCQ.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 مادة الكيمياء

يتضمن امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025، 46 سؤالًا منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالي، كما أن درجات الامتحان موزعة على عدد الأسئلة ما بين درجة ودرجتين لكل سؤال.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 مادة الرياضيات التطبيقية

يتضمن امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025، 20 سؤالًا فقط بدلًا من 40 سؤالا، منهم 10 أسئلة بدرجة واحدة لكل سؤال، و10 أسئلة لكل سؤال درجتين بما فيهم الأسئلة المقالية.

عدد أسئلة امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2025

يتضمن امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2025، 35 سؤالًا منها 33 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى فقط، مضيفة أن هناك 10 أسئلة لكل سؤال درجة واحدة و23 سؤالا بدرجتين لكل جزئية، أما الأسئلة المقالية، فكل سؤال بدرجتين ليصبح إجمالى الدرجة النهائية في مادة الإحصاء للشعبة الأدبية 60 درجة.

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