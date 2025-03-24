جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 علمي علوم ورياضة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 لطلاب العلمي علوم ورياضة حيث تبدأ الامتحانات بدءًا من الخميس 29 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 9 يوليو 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 لطلاب العلمي علوم ورياضة وفقا لما حدده قطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

يبدأ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 لطلاب العلمي علوم ورياضة حيث سيؤدي الطلاب امتحان القرآن الكريم يوم الخميس 29 مايو من الساعة 9 حتى 11 صباحًا، يليه امتحان الحديث من الساعة 11:30 حتى 1:30 ظهرًا.

وفي اليوم الثاني من جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 لطلاب العلمي علوم ورياضة يؤدون الأحد 1 يونيو، امتحان الرياضيات البحتة من 9 حتى 12 ظهرًا، ثم يؤدون امتحان الفقه يوم الثلاثاء 3 يونيو في نفس التوقيت.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 11 يومًا، لتستأنف الامتحانات يوم السبت 14 يونيو بمادة الفيزياء من 9 حتى 12 ظهرًا.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

ويؤدي الطلاب امتحان النحو يوم الإثنين 16 يونيو من 9 حتى 11 صباحًا، ثم الصرف يوم الأربعاء 18 يونيو بالتوقيت نفسه.

في السبت 21 يونيو، يمتحن الطلاب في الكيمياء من 9 حتى 12 ظهرًا، ثم يؤدون امتحان التوحيد يوم الإثنين 23 يونيو من 9 حتى 11 صباحًا.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية لعلمي علوم

وتبدأ مادة الأدب والنصوص يوم الأربعاء 25 يونيو في نفس التوقيت، ثم اللغة الأجنبية يوم السبت 28 يونيو من 9 حتى 12 ظهرًا.

تستكمل الامتحانات في الأربعاء 2 يوليو بامتحان الأحياء من 9 حتى 12 ظهرًا، ثم الرياضيات التطبيقية يوم السبت 5 يوليو في نفس التوقيت.

وبعدها يؤدي الطلاب امتحان البلاغة يوم الإثنين 7 يوليو من 9 حتى 11 صباحًا، وتختتم الامتحانات يوم الأربعاء 9 يوليو بمادة التفسير في نفس الموعد.

واكد قطاع المعاهد الأزهرية أن بعد الامتحانات التحريرية، التي سيؤديها جميع الطلاب سؤدون امتحانات شفوية في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف.

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