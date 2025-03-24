مواعيد انتهاء امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية
حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد انتهاء امتحانات الترم الثاني 2025، لجميع الصفوف الدراسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى الثانوية العامة، بالإضافة إلى الدبلومات الفنية.
ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواعيد انتهاء امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي والدبلومات الفنية.
جدول امتحانات الترم الثاني 2025
اعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد التقيم المبدئي والنهائي لطلاب الصفين الاول والثاني الابتدائي، بالإضافة إلى جدول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية.
- التقييم الأولي من 11 إلى 15 مايو 2025.
- التقييم الختامي من 18 إلى 22 مايو 2025.
موعد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل
تبدا امتحانات الترم الثاني المواد غير المضافة للمجموع يوم الأحد 18 مايو، اما امتحانات المواد الأساسية من 24 إلى 29 مايو.
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من السبت 31 مايو 2025، ومن المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.
اما امتحانات الترم الثاني الدور الثاني الأحد 3 أغسطس 2025.
جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
- بداية الامتحانات السبت 24 مايو 2025.
- نهاية الامتحانات الخميس 29 مايو 2025.
موعد امتحانات الثانوية العامة 2025
تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم السبت 15 يونيو 2025، أما امتحانات الدور الثاني تبدأ سوم السبت 26 يوليو 2025.
مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية
تبدأ امتحانات ادبلومات الفنية السبت 31 مايو 2025.
إجازة نهاية العام الدراسي 2025
تنطلق الإجازة الصيفية لطلاب النقل يوم الجمعة 30 مايو 2025، بينما تبدأ إجازة الشهادة الإعدادية يوم الخميس 5 يونيو 2025.
امتحانات الجامعات للترم الثاني 2025
أكدت وزارة التعليم العالي أن الفصل الدراسي الثاني في الجامعات يستمر حتى 5 يونيو 2025، على أن تُجرى الامتحانات خلال شهر يونيو وفق الجداول المعلنة من كل كلية أو معهد.
عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني
يصل عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني إلى 97 يومًا، بعد خصم الإجازات الرسمية والمناسبات القومية.
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