محمد رمضان يدخل عالم العقارات بشراكة مع رجل الأعمال محمد شبل.. تفاصيل

شراكة تجمع رجل الأعمال محمد شبل ومحمد رمضان في مشروع «MR1»

تستضيف القاهرة مؤتمرًا صحفيًا للإطلاق الرسمي لشركة «نوفارا» (Novara Holding)، غدا الثلاثاء 6 أكتوبر. ويُقام المؤتمر برعاية MR1 Hotels Giza Downtown، بحضور عدد من المدعوين.

وأعلنت شركة نوفارا هولدينج، برئاسة المهندس محمد شبل، في وقت سابق، دخولها في شراكة مع الفنان المصري محمد رمضان لإطلاق مشروع «MR1» في قلب مشروع «Giza Downtown» بمحافظة الجيزة.

وقال محمد شبل، رئيس مجلس إدارة نوفارا هولدينج، في منشور عبر حسابه، إن الشراكة تجمعه بالفنان محمد رمضان، واصفًا إياه بأنه «حبيبي وأخويا وصاحبي»، معربًا عن سعادته بأن تجمعهما «الصحوبية والحلم» في شراكة على أرض الجيزة.

فندق «MR1» و«Giza Downtown»

من جانبه، قال محمد رمضان إنه اختار بلده ومحافظته الجيزة لإقامة أول مشاريعه العقارية، موضحًا أن المشروع يتضمن فندق «MR1» و«Giza Downtown»، بالشراكة مع رجل الأعمال المصري محمد شبل.

وأضاف رمضان أنهما استقرا على أكثر من موقع في القاهرة والجيزة، من بينها موقع مبنى مديرية أمن الجيزة السابق، الذي وصفه بأنه «جوهرة مصر»، مشيرًا إلى أن الموقع يتيح رؤية القاهرة والجيزة بالكامل.

وأشار رمضان إلى أن الاتفاق جارٍ حاليًا مع «منتجات عالمية كبيرة» لم تدخل السوق المصرية من قبل، موضحًا أنها ستكون موجودة في فندق «MR1» و«Giza Downtown».