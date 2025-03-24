أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025، بالإضافة إلى معرفة عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 لطلاب تالتة ابتدائي.

مواصفات امتحان

تفاصيل مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 تتكون من 21 سؤالًا، منها 12 سؤالًا مقاليًا مخصصًا لها 21 درجة، بنسبة 70%، و9 أسئلة موضوعية بقيمة 9 درجات، بنسبة 30%.

وأشارت الوزارة إلى أن تصحيح الورقة الامتحانية يتم من إجمالي 30 درجة، ثم تُضاعف لتصبح 60 درجة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 136 الصادر عن وزير التربية والتعليم.

مواصفات امتحان

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن من الضروري أن تقتصر مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 على ما درسه التلاميذ، بحيث تشمل الأسئلة الأناشيد والبلاغة والمفردات فقط، مع اختيار نصوص الاستماع والقراءة الأدبية والمعلوماتية بحيث تكون ذات معنى وترتبط بالمفردات والموضوعات التي درسها الطالب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تجنب المهام التي ترهق الطفل، مع الاهتمام بوضوح الصوت وسلامة النطق، وانتقاء نصوص مشوقة تتسم بالمرح والمغامرة.

أما الإملاء، فيجب ألا يتجاوز ثلاث جمل، بينما تركز القراءة الأدبية على قصة قصيرة بسيطة بشخصية أو اثنتين وموقف واحد يعتمد على الوصف الحسي المباشر.

ضوابط مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي

تغطي الأسئلة المقرر الدراسي المستهدف.

تتوزع وفق الوزن النسبي لنواتج التعلم.

تراعي مستويات الصعوبة المختلفة للتمييز بين الطلاب.

تتدرج من الأسهل إلى الأصعب.

توازن بين المستويات المعرفية المختلفة.

تصاغ الأسئلة بوضوح ودقة.

تحتوي الورقة على البيانات الأساسية المرحلة، الصف،المادة، الزمن، الفصل الدراسي.

يراعى جودة تنسيق الورقة من حيث الخط والمسافات لضمان وضوحها.

موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي

تبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 يوم 24 مايو وتستمر الامتحانات إلى يوم 29 مايو من العام الحالي، حيص تشمل مواعيد الامتحانات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي.

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