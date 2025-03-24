امتحانات مسابقات وزارة التربية والتعليم على وظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية

الوظائف في وزارة التربية والتعليم.. كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الإثنين، توفير الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الإمتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك لمادة الرياضيات، وهو على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــا، وهذا ما يناقشه موقع الموجز فيما يلي.

وظائف خاليه في وزارة التربية والتعليم

وكان الجهاز قد كشف في 14 يناير السابق، مسابقة لشغل 22.000 وظيفة معلم مساعد في مادة الرياضيات، وهذا بناءً على الإدارات التعليمية بالمحافظات على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك يعد لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد، وقام أيضاً بفتح باب التقديم في الفترة من يوم 29 يناير حتى يوم 12 فبراير الماضي.

وشرع التقديم في المسابقة في يوم 29 يناير 2025، ويستمر حتى يوم 12 فبراير 2025، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، نظرًا لأن اليوم هو 8 فبراير 2025، يتبقى 4 أيام فقط على انتهاء فترة التقديم.

إليكم شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم بالعام الحالي 2025

من أجل ضمان قبول طلبك، يلزم أن تتواجد لديك الشروط التالية:

1- المؤهل الدراسي: وهو الحصول على مؤهل عالٍ في تخصص الرياضيات، سواء من كليات التربية (أساسي/عام، خاص، أزهر) أو كليات علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، أو كليات أخرى وذلك بشرط الحصول على دبلوم تربوي.

2- وبالإضافة إلى الاختبارات المطلوبة: وهي اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، والتدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

3- وأيضاً المقابلة الشخصية: وهي النجاح في المقابلة الشخصية كجزء من عملية التقييم النهائي.

4- والحد الأقصى للعمر: أي ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا وقت التقديم.

5- وهناك الجنسية: حيث أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

6- وأخيرا حسن السير والسمعة: أي ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو تم فصله بقرار تأديبي.

شروط التقديم على وظائف بوابة الوظائف الحكومية

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رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025.. طريقة التقديم على وظيفة معلم لغة عربية