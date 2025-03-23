وزير التربية والتعليم يوقع برتوكول تعاون دمج التوعية المائية في المناهج الدراسية

وقّع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دمج مفاهيم التوعية المائية في المناهج الدراسية.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل حول توقيع وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون لدمج التوعية المائية في المناهج الدراسية للطلاب، وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للمياه، التي نظمت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

أهداف البروتوكول لدراسة التوعية المائية

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في الفعالية، أن التعليم هو أداة رئيسية لمواجهة التحديات المائية، مشيرًا إلى أن المدارس يجب أن تتحول إلى منصات توعوية تشجع الطلاب على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه المياه.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة بدأت فعليًا في دمج مفاهيم الحفاظ على المياه والاستدامة البيئية في المناهج الدراسية، لضمان أن يصبح الطلاب أكثر وعيًا وإدراكًا لدورهم في حماية الموارد الطبيعية.

تصريحات وزير التربية والتعليم

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على تدفق مياه نهر النيل، حيث تتوقع الدراسات انخفاض منسوب المياه بنسبة تصل إلى 13% بحلول عام 2050، مما يزيد من تحديات ندرة المياه في مصر. وأكد أن هذه الأزمة تتطلب تبني سياسات فعالة، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في التعليم لضمان مستقبل مائي مستدام.

وزير التربية والتعليم

وأوضح وزير التربية والتعليمأن الوزارة تعمل على تعزيز دور البحث العلمي والابتكار بين الطلاب من خلال برامج متخصصة مثل برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، التي تشجع الطلاب على تطوير حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية.

كلمة وزير الموارد المائية والري

من جانبه، أوضح المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث تبلغ احتياجاتها السنوية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه، في حين لا تتجاوز مواردها الطبيعية 60 مليار متر مكعب، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فاعلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وزير التربية والتعليم

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في إطار منظومة الري المصرية 2.0، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لرفع كفاءة استخدام المياه.

وأكد الوزير أن رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه هو أحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، موضحًا أن البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم يساهم في تحقيق هذا الهدف من خلال دمج التعليم المائي في المناهج الدراسية وتعزيز مشاركة الطلاب في مبادرات الحفاظ على المياه.

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