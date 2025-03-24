رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025.. قائمة بالوظائف المتاحة

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025، تعتبر الوظائف الحكومية أكثرًا أمانًا كما أنها تتميز بالعديد من المزايا والتي تجعل الكثير من المواطنين لديهم رغبة بالغة في الحصول على الوظيفة من الجهات الحكومية.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025، وفي سبيل ذلك وفرت الحكومة للراغبين في الحصول على الوظائف المتاحة التقديم عليها عبر البوابة الرسمية "بوابة الوظائف الحكومية" حيث يعتبر الموقع أو البوابة مصدرًا رئيسيًا للإعلانات عن الوظائف الحكومية في مصر.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025، ويتم نشر جميع الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات الحكومية على بوابة الوظائف الحكومية، ويستعرض الموجز في التقرير التالي رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025، وطريقة التقديم.

وظائف

رابط بوابة الوظائف الحكومية

يمكن للمواطنين الراغبين في الوصول لرابط بوابة الوظائف الحكومية 2025، الوصول إليها بالطريقة الآتية:

- أكتب عبر متصفحك الخاص بك بوابة الوظائف الحكومية، ثم أنقر على الخانة الظاهرة أمامك وتحمل نفس الأسم، ويمكنك الوصول مباشرة من خلال النقر هنا.

- بمجرد الدخول للبوابة ستجد أمامك عدة خيارات، انقر على كلمة وظائف.

- ستظهر أمامك الوظائف المتاحة حدد الوظيفة المطلوبة.

- قم بترك أو ملء البيانات المطلوب في الحقول التي أمامك ومنها تحديد الجهة طالبة الإعلان ثم الآتي:

- المحافظة.

- المجموعة الوظيفية.

- المؤهل.

- طريقة تشغيل الوظيفة.

- مستوى المؤهل.

- المجموعة النوعية وبعدها أنقر على كلمة بحث.

وظائف بوابة الوظائف الحكومية المتوفرة الآن

جدير بالذكر أن البوابة تعلن في الوقت الحالي عن توفر العديد من الوظائف ومنها:

- سائق "سادس"، للتعاقد مع مصلحة الجمارك وتنتهي مدة التقدم للوظيفة في 22 أبريل 2025.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و الإدارية و الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وينتهي الإعلان في 27 أبريل 2025.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و الإدارية و الموارد البشرية - مديرية الزراعة بالقليوبية على أن تنتهي مدة الإعلان في 27 أبريل 2025.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و الإدارية و الموارد البشرية - مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

- وكيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة اسوان - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتنتهي في 22 أبريل 2025.

- وكيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة الاقصر - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وينتهي الإعلان 22 أبريل 2025



- مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ - وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وينتهي الإعلان 22 أبريل 2025.

ويمكن الإطلاع عن باقي الوظائف المتاحة خلال الفترة الحالية وحتى شهر أبريل القادم من خلال النقر هنا.

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