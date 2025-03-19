رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025.. طريقة التقديم على وظيفة معلم لغة عربية

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025.. يستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في استقبال كافة طلبات التقديم على وظائف المعلمين، وذلك بهدف تعيين 5500 معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تشمل 3500 معلم مساعد لمادة العلوم، وأيضاً 2000 معلم مساعد لمادة الدراسات الاجتماعية، وطريقة التقديم على 25 ألف وظيفة معلم لغة عربية وذلك بناءً على احتياجات الإدارات التعليمية في كافة المحافظات.

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025.

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025

تفاصيل التقديم على وظائف المعلمين 2025

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025.. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل سد العجز في الكوادر التعليمية، وذلك يعد ضمن خطة الوزارة بهدف تعيين 150 ألف معلم مساعد على مراحل متتالية.

موعد ورابط التقديم على تلك الوظائف وكافة الوظائف الحكومية

وكان التقديم حتى يوم 12 مارس الماضي، وذلك يكون عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث من الممكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط المطلوبة وكافة الأوراق اللازمة عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025.

وظائف المعلمين الخالية

معلم مادة اللغة العربية محافظة اسوان بالإداراتيين التعليميتين (ادفو -كوم امبو).

معلم مادة اللغة العربية محافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (القـــــرنه- البياضية -الطود).

معلم مادة اللغة العربية محافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا -قوص-قنا).

معلم مادة اللغة العربية محافظة سوهاج بالإدارات التعليمية (جرجا -المنشأة -دار السلام -طما -المراغة -سوهاج).

معلم مادة اللغة العربية محافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط -منفلوط -القوصية -البدارى -الفتح).

معلم مادة اللغة العربية محافظة المنيا بالإدارات التعليمية (ملوى -سمالوط -ابوقرقاص -مطاى -العدوة).

معلم مادة اللغة العربية محافظة بني سويف بالإدارات التعليمية ( الفشن -الواسطى- اهناسيا -سمسطا -ناصر).

معلم مادة اللغة العربية محافظة الفيوم بالإدارات التعليمية(سنورس -طامية -شرق الفيوم -يوسف الصديق -أبشواى).

معلم مادة اللغة العربية محافظة جنوب سيناء بالإداراتيين التعليميتين (سانت كاترين -نويبع).

معلم مادة اللغة العربية محافظة البحر الأحمر بالإدارة التعليمية (الغردقة).

معلم مادة اللغة العربية محافظة دمياط بالإداراتيين التعليميتين (كفر سعد -دمياط الجديدة).

معلم مادة اللغة العربية محافظة مطروح بالإدارات التعليمية (برانى -البنجر -السلوم -سيوة).

معلم مادة اللغة العربية محافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية(بلقاس -ميت غمر -أجا -السنبلاوين).

معلم مادة اللغة العربية محافظة كفر الشيخ بالإدارات التعليمية (الحامول- شرق كفر الشيخ -قلين -غرب كفر الشيخ- سيدي سالم ).

معلم مادة اللغة العربية محافظة البحيرة بالإدارات التعليمية (ابو المطامير -كوم حمادة -مركز دمنهور -بندر كفر الدوار -مركز كفر الدوار -النوبارية -وادى النطرون).

معلم مادة اللغة العربية محافظة الإسكندرية بالإدارات التعليمية (شرق الإسكندرية -العامرية -برج العرب -العجمى -المنتزة أول -المنتزة ثان).

معلم مادة اللغة العربية محافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة -قطور -غرب المحلة).

معلم مادة اللغة العربية محافظة المنوفية بالإدارات التعليمية (أشمون -شبين الكوم -منوف -قويسنا- بركة السبع -تلا -الشهداء -السادات).

معلم مادة اللغة العربية محافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (القنطرة غرب -ابو صوير- فايد ).

معلم مادة اللغة العربية محافظة الشرقية بالإدارات التعليمية (بلبيس -فاقوس- منيا القمح- شرق الزقازيق -صان الحجر- الصالحية الجديدة ).

معلم مادة اللغة العربية محافظة القليوبية بالإدارات التعليمية (شبين القناطر -شرق شبرا -طوخ -الخانكة -الخصوص -غرب شبرا الخيمة -قليوب -القناطر الخيرية ).

معلم مادة اللغة العربية محافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (اوسيم -البدرشين -العياط -الحوامدية -الصف -اطفيح -الواحات البحرية -منشأة القناطر -كرداسة).

معلم مادة اللغة العربية محافظة القاهرة بالإدارات التعليمية (منشأة ناصر- المرج -الزاوية -دار السلام -المقطم -التبين -عين شمس -البساتين -حلوان).

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2025

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