تعرف على موعد ظهور جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني.. تزايد الطلاب وأولياء أمورهم حول موعد ظهور جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025، في ظل الاستعدادات النهائية للامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025 حيث يبحث الجميع عن التفاصيل الدقيقة لضمان تنظيم الجدول الزمني بما يتناسب مع الطلاب.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025

يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025 يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو من العام الحالي، وياتي ذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي التي حددتها وزغرة التربية والتعليم.

وبناء على الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم ستصدر جميع المديريات التعليمية بالمحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2025 وفقا للموعد الرسمي المحدد.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

يبدأ موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي حيث تبدأ الامتحانات غير المضافة يوم 18 مايو 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

اما الامتحانات الأساسية والمضافة للمجموع تبدأ يوم من 24 مايو إلى 29 مايو 2025 وهي الامتحانات النهائية للطلاب.

موعد امتحانات الترم الثاني للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي يوم 24 مايو 2025 أما وتنتهي يوم 29 مايو 2025.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو 2025، أما يوم 26 يوليو 2025 فهي للطلاب الدور الثاني الراسبين بالدور الأول.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 يوم 31 مايو 2025 في جميع التخصصات.

موعد الإجازات النهائية للطلاب

تبدأ إجازات نهاية العام الدراسي لطلاب صفوف النقل الابتدائي، الإعدادي،لثانوي يوم 30 مايو 2025، وتبدأ لإجازة في 5 يونيو 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات شهر إبريل 2025

اكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر إبريل 2025 يوم 22 إبريل وفقا لما حددته الوزارة.

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