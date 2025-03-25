موعد اجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس 2025.. ويوم عودة الدراسة

اجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس 2025.. أرسل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قرارًا للمديريات التعليمية بمنح جميع الطلاب في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن موع منح اجازة عيد الفطر المبارك للطلاب ولمدارس وفقا للإعلان الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس

موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم أن موعد إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس 2025 يبدأ من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، على أن تكون الإجازة شاملة لجميع المدارس في مختلف المحافظات.

موعد عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

بعد موعد أنتهاء اجازة عيد الفطر الرسمية للطلاب والمدارس، ينص القرار على أن تعود الدراسة للطلاب في كافة المدارس يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025، بعد انتهاء فترة الإجازة المحددة بمناسبة العيد.

موعد عيد الفطر 2025 فلكيًا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 سيكون يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025.

ومن المقرر ان يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، بينما يظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، وتتراوح مدة بقائه في باقي المحافظات المصرية بين 9 و12 دقيقة.

إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس

موعد العيد في العواصم العربية والأسلامية

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيظل الهلال مرئيًا لفترات تتراوح بين 3 و19 دقيقة، باستثناء بعض المناطق مثل كوالالمبور وجاكرتا، حيث يغرب الهلال قبل غروب الشمس بعدة دقائق.

موعد الإجازات الرسمية 2025

تشمل قائمة الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الفطر 2025 ما يلي:

30 مارس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.

31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر.

21 إبريل الإثنين عيد شم النسيم.

25 إبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.

1 مايو الخميس عيد العمال.

5 يونيو الخميس وقفة عرفات.

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى.

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.

30 يونيو الإثنين ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.

4 سبتمبر الخميس المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

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