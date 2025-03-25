موعد امتحانات الثانوية العامة في العام الحالي 2025 ومايخص المراقبين من المعلمين

امتحانات الثانوية العامة.. وفرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل 1 سري ثانوية عامة 2025 للمعلمين العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية، وأيضاً دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

موعد امتحانات الثانوية العامة في العام الحالي 2025

تسجيل استمارة 1 سري ثانوية عامة 2025

ويتواجد تسجيل استمارة 1 سري 2025 للمعلمين، وذلك بهدف الترشح للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

العمل في لجان امتحانات الثانوية العامة في العام الحالي 2025

وقالت الوزارة في خطابها الرسمي الموجه للمديريات التعليمية المتباينة، إن الترشح للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، يكون بناءً على المجموعة النوعية لوظائف الكادر، للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين وملاحظين وأيضاً أعضاء التطوير التكنولوجي وغيرهم.

كما طالبت أيضاً الوزارة المديريات التعليمية، بضرورة التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية، وذلك لسرعة إخطار كافة المدارس بتوفير الموقع الإلكتروني من أجل تسجيل الاستمارة.

وأكدت الوزارة في خطابها، بعدم اقتصار التسجيل على المدارس الثانوية والإعدادية، فهو يمتد كي يضم العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

طريقة تسجيل استمارة 1 سري 2025

ومن الممكن تسجيل استمارة 1 سري 2025 للمعلمين بهدف الترشح للعمل في لجان الثانوية العامة، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- أولا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- ثم الضغط على بوابة “مركز المعلومات”.

- وبعدها النقر على أيقونة “تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2025”.

- وبعد ذلك إدخال إسم المستخدم وكلمة السر للمعلم ومسلسل المدرسة.

- وحين ظهور بيانات المعلم، يتم استكمالها من خلال تحديد الموانع من الامتحانات إن وجدت وكذلك اختيار الملاحظات.

- وأيضاً إدخال البيانات الشخصية للمعلم جميعها من الإسم رباعي، والرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وذلك إلى جانب تواريخ التعيين، والمادة التي يدرسها، فضلًا عن المرحلة التي يدرس بها، والمدرسة التي يعمل بها حالياً.

- وأخيراً يتم تسليم الاستمارة إلى المدرسة بهدف مراجعتها من خلال كود المعلم، كي يتم ختمها، وإرسالها إلى الإدارة العامة لكنترول الثانوية العامة.

ومن أجل الدخول على بوابة مركز المعلومات يرجى الضغط على هذا الرابط من هنــــــــا، وللدخول على نظام إدارة الموارد البشرية “بيانات المعلمين والإداريين”، يرجى الضغط على هذا الرابط من هنــــــــا.

قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم

اقرأ أيضاً:

مواعيد انتهاء امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية

مواصفات امتحان العربي للصف الثالث الابتدائي الترم الثاني