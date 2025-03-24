عاجل.. وزير التعليم يصدر إجازة رسمية للمدارس بمناسبة عيد الفطر المبارك.. اعرف الموعد

إجازة رسمية للمدارس بمناسية عيد الفطر 2025.. أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشان موعد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

عيد الفطر

موعد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر

يبدأ موعد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الفطر 2025 من يوم السبت الموافق 29 مارس وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة العيد.

موعد عودة الدراسة للطلاب 2025

نص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025 ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

كشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025، ومن المقرر أن يولد هلال شهر شوال بعد حدوث الاقتران يوم السبت 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025، في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

عيد الفطر

ووفقًا لهذه الحسابات، يكون الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر.

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي المحافظات المصرية بين 9 و12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتفاوت بقاؤه بين 3 و19 دقيقة، باستثناء بعض المناطق مثل كوالالمبور وجاكرتا، حيث يغرب الهلال قبل الشمس بعدة دقائق.

أبرز العطلات الرسمية حتى نهاية العام

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين إجازة عيد الفطر

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

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