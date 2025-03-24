تعرف على أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك 2025.. الأسعار تبدأ بـ 10

تبحث غالبية الأسر أفضل أماكن الخروج والاحتفال بعيد الفطر المبارك، تزامنا مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم، ويعرض الموجز أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك.

أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر

تعد حدائق محافظة القاهرة من أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر مقصدا رئيسيا لسكان القاهرة الكبرى، لكثرتها وتنوعها ما بين عامة ومتميزة ومتخصصة، ويوجد بأغلبها ألعاب ترفيهية، حيث يوجد بالعاصمة ما يقرب من 300 حديقة عامة و31 حديقة متخصصة، و17 حديقة متميزة.

حديقة الأسماك

تعتبر جنينة الأسماك من أفضل الأماكن للخروج بأقل التكاليف في عيد الفطر المبارك، حيث يبلغ ثمن تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

حديقة الحيوان بالجيزة

تتصدر حديقة الحيوان بالجيزة، الحدائق فى عدد الزوار والذى يصل إلى الـ100 ألف أحيانا فى أول أيام العيد، فهى دائما مزدحمة بالزوار يقصدها فى الغالب الأطفال بصحبة ذويهم لرؤية الحيوانات وقضاء يوم ممتع داخل الحديقة شاسعة المساحة والتى تصل إلى 80 فداناً، فهى أكبر حديقة حيوان بالجمهورية، وبها أكثر من بوابة للدخول، وتذكرة دخولها بـ5 جنيهات والأطفال مجانا، وتقع فى شارع مراد بالقرب من ميدان الجيزة، وجامعة القاهرة.

الحديقة اليابانية بحلوان

بها العديد من المناظر الجمالية التى تنقلك من مصر إلى اليابان، فهى تتمز بتصميمها على الطريقة اليابانية ومظلاتها المميزة الشكل وتماثيلها الضخمة، كما أن بها ألعاب مائية للأطفال، مساحتها 10 أفدنة، وتقع بالقرب من محطة مترو حلوان، وسعر التذكرة بها 10 جنيهات والأطفال مجانا.

الحديقة الدولية

أفضل أماكن الخروج في عيد الفطر المبارك

هى من أكبر حدائق القاهرة وأجملها على الإطلاق وتحظى باهتمام كبير من جهاز الحدائق المتخصصة، وتقع فى شارع عباس العقاد بمدينة نصر، بها ما يسمى بالأجنحة التى تشبهة الميادين وكل جناح مخصص لدولة يحمل شعارها، وهو سر تسميتها بالحديقة الدولية، ومساحتها 55 فداناً، بها مدينتين ألعاب ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى القطار الذى يطوف الحديقة لمشاهدة مناظرها، وبها حديقة حيوان مصغرة تم إنشاؤها مؤخراً ، ثمن تذكرة الدخول بها 10 جنيهات والأطفال مجانا.

حديقة أم كلثوم بالمنيل

حديقة أم كلثوم من أجمل الحدائق المطلة على النيل، وتتميز بنظافتها الفائقة وقلة الزحام فيها وجوها الهادئ ومناخها الشاعرى، مساحتها 18000 متر مكعب، بها تنوع كبير من النباتات والأشجار النادرة، وتقع فى وجه مستشفى المنيل الجامعى على النيل، وثمن تذكرة الدخول بها 10 جنيهات.

حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر من أشهر الحدائق وأكبرها التى أنشئت حديثا فى القاهرة بمساحة 71 فدانا، وتقع فى منطقة الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، حيث ترتفع 40 مترًا تقريبا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن إصطحاب الأطفال أقل 4 سنوات مجانا، تتفاوت أسعار التذاكر بها.

حديقة الأورمان بالجيزة

تتميز بالهدوء ومليئة بالأشجار النادرة والأزهار المميزة، والنباتات المتنوعة، تستطيع اصطحاب الأطفال والاستمتاع بمناظرها الرائعة، فهى تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل.

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