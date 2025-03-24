تعرف على موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025.. إليك التفاصيل كاملة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. تقترب حديقة الحيوان بالجيزة من استقبال زوارها مجددًا بعد سنوات من إغلاقها، حيث تم تنفيذ مشروع طموح يهدف إلى تحديث معالمها التاريخية وتحسين بيئتها لتوفير تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة، وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل المرافق الأساسية، تحديث بيوت الحيوانات، وإنشاء مسارات جديدة للزوار، مع الحفاظ على الطابع الأثري الذي يميز الحديقة منذ تأسيسها في عهد الخديوي إسماعيل.

يرصد الموجز تفاصيل موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة في السطور التالية:

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

من المقرر أن يتم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة رسميًا أمام الجمهور في سبتمبر 2025، بعد انتهاء جميع مراحل التطوير وربطها بحديقة الأورمان عبر نفق حديث يسهل حركة الزوار بين الحديقتين.

ويهدف المشروع إلى إعادة وضع الحديقة على خريطة السياحة البيئية، وجعلها واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في مصر.

مشروعات تطوير حديقة الحيوان مزيج من الحداثة والأصالة

تم تنفيذ مجموعة واسعة من أعمال التجديد، حيث شهدت حديقة الحيوان إعادة تصميم للممرات الداخلية وتحديث البيوت الخاصة بالحيوانات لتناسب المعايير الدولية لرعاية الحياة البرية.

كما تم العمل على إعادة إحياء المعالم الأثرية داخل الحديقة، مثل كوبري إيفل، القاعة اليابانية، والقاعة الملكية، لضمان الحفاظ على الطابع التاريخي الذي يميزها.

بيئة أفضل للحيوانات وتجربة أكثر ثراءً للزوار

لم تقتصر عملية التطوير على تحسين المرافق فحسب، بل شملت أيضًا تحسين بيئة الحيوانات وتوفير مساحات أكثر راحة لها، مع اعتماد أساليب حديثة في التغذية والرعاية الطبية.

كما سيتمكن الزوار من الاستمتاع بتجربة جديدة تتضمن برامج تفاعلية مع الحيوانات، وعروض تعليمية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية.

حديقة الحيوان بالجيزة

إعادة إحياء حديقة الحيوان بالجيزة

تعد حديقة الحيوان بالجيزة واحدة من أقدم حدائق الحيوان عالميًا، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى أواخر القرن التاسع عشر، مما يجعلها ثالث أقدم حديقة من نوعها.

وتضم الحديقة أكثر من 186 نوعًا من الحيوانات، بالإضافة إلى مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات التي يزيد عمر بعضها عن مائة عام.

افتتاح يتزامن مع حدث دولي بارز

يأتي افتتاح الحديقة بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA)، وهو حدث دولي يُقام لأول مرة في البلاد، ويعزز من مكانتها كوجهة رئيسية في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على البيئات الطبيعية.

الجمهور يستعد لاكتشاف الوجه الجديد لحديقة الحيوان

مع اقتراب موعد الافتتاح، يسود الترقب بين محبي الطبيعة وعشاق الحيوانات، حيث يتوقع أن توفر الحديقة تجربة جديدة تمامًا تختلف عن السابق، من خلال الجمع بين الترفيه والتعليم في بيئة متطورة تواكب المعايير العالمية.

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