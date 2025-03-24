جداول امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع فئات الطلاب

أعلنت وزارة التربية جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع فئات الطلاب للنظامين الجديد والقديم ولمدارس المتفوقين.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 والتي تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو.

جداول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم التفاصيل بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد وهي كالتالي:

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

بالنسبة لطلاب النظام القديم، ينطلق جدول امتحانات الثانوية العامة أيضًا يوم الأحد 15 يونيو، وتُعقد وفق الجدول التالي:

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 1 يوليو الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.

الخميس 3 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو الجيولوجيا، الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 8 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

الخميس 10 يوليو الأحياء، الاستاتيكا، والفلسفة والمنطق.

جداول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات مدارس المتفوقين STEM

يبدأ طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويستمر الجدول على النحو التالي:

الخميس 19 يونيو اختبار الاستعداد للجامعات اللغة العربية ومقاييس المفاهيم اللغة العربية.

الأحد 22 يونيو اختبار القبول بالجامعات اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 24 يونيو مقاييس المفاهيم الكيمياء.

الخميس 26 يونيو مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية.

الأحد 29 يونيو استعداد القبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 1 يوليو مقاييس المفاهيم الفيزياء.

الخميس 3 يوليو اختبار الاستعداد للجامعات الكيمياء والفيزياء.

الأحد 6 يوليو مقاييس المفاهيم الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية.

الثلاثاء 8 يوليو استعداد القبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا واختبار الاستعداد للجامعات الرياضيات.

الخميس 10 يوليو مقاييس المفاهيم الأحياء ومقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة.

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