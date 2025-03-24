تفاصيل إجازة عيد الفطر 2025 للمدارس والجامعات وموعد العيد فلكيًا

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يترقب الطلاب وأولياء الأمور تفاصيل إجازة العيد للمدارس والجامعات، والتي تم الإعلان عنها رسميًا من قبل الجهات المختصة. ويرصد الموجز التفاصيل.

إجازة عيد الفطر للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجازة عيد الفطر للمدارس ستبدأ يوم السبت 29 مارس 2025 وتستمر حتى الجمعة 4 إبريل 2025، وذلك احتفالًا بالمناسبة المباركة.

إجازة عيد الفطر للجامعات

على غرار المدارس، من المتوقع أن تصدر وزارة التعليم العالي قرارًا يمنح طلاب الجامعات إجازة مماثلة، تبدأ من السبت 29 مارس حتى الجمعة 4 إبريل 2025، ما يمنح الطلاب فرصة لقضاء العيد مع عائلاتهم.

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس، فإن شهر رمضان لعام 2025 سيكون 29 يومًا، ليكون أول أيام عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس 2025. وأكدت الحسابات أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان 1446هـ.

تحري هلال شوال وإعلان العيد

وكعادتها، ستقوم دار الإفتاء المصرية مساء السبت 29 رمضان بتحري هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر رسميًا، حيث سيتم الإعلان ما إذا كان الأحد 30 مارس هو أول أيام العيد، أو إن كان سيتمم شهر رمضان ليكون 30 يومًا.

بهذا يكون المسلمون في مصر على موعد مع عيد فطر سعيد يبدأ فلكيًا يوم الأحد 30 مارس وينتهي الثلاثاء 1 إبريل 2025، في انتظار الإعلان الرسمي من الجهات المختصة.