حلويات عيد الفطر 2025.. طريقة عمل الأرز باللبن بالمنزل

يُعد الأرز باللبن من الحلويات التي تحمل ذكريات الطفولة وتُزيّن الموائد بمذاقها الحلو وقوامها الكريمي الغني. ورغم سهولة تحضيره في المنزل، يبقى مذاق الأرز باللبن في المحلات مختلفًا، ما يدفع الكثيرين للتساؤل عن السر وراء هذا التميز. ويرصد الموجز طريقة عمل الأرز باللبن بالمنزل.

إذا كنتِ ترغبين في إعداد أرز باللبن بنفس القوام والنكهة التي تجدينها في المحلات، إليكِ الوصفة المثالية التي قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج "على قد الإيد" على قناة CBC سفرة، والتي تكشف عن المكون السري الذي يمنح الأرز باللبن طابعه الفريد.

طريقة عمل الأرز باللبن مثل المحلات

المكونات:

1 لتر من اللبن الطازج المغلي.

كوب إلا ربع من الماء.

كوب إلا ربع من الأرز الأبيض المغسول جيدًا.

6 ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه (المكون السري) مع الفانيليا.

6 ملاعق كبيرة من السكر.



خطوات التحضير:

1. ضعي اللبن على النار واتركيه حتى يصل إلى درجة الغليان.



2. أضيفي الأرز المغسول مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الامتزاج مع اللبن.



3. أضيفي السكر والماء، وقلّبي الخليط جيدًا حتى تندمج النكهات.



4. أضيفي الكريم شانتيه، وهو السر وراء القوام الكريمي الغني، وقلّبي جيدًا.



5. اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا.



6. اسكبي الأرز باللبن في قوالب الفخار، ثم أدخليه الفرن لمدة 10 دقائق حتى يتحول سطحه إلى اللون الذهبي.



7. قدّميه ساخنًا لمذاق دافئ ومريح أو باردًا لانتعاش لذيذ.

طاجن الأرز باللبن.. تجربة غنية بنكهة لا تُقاوم

إذا كنتِ من عشاق الطواجن، فإليكِ طريقة تحضير طاجن الأرز باللبن بقوامه الكريمي الفاخر ونكهته الغنية التي تأسر الحواس.

المكونات:

كوب من الأرز الأبيض.

كيلو من اللبن كامل الدسم.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من كريمة الحلويات.

للتزيين: صوص كراميل، شوكولاتة، أو آيس كريم.



طريقة التحضير:

1. اغسلي الأرز مرة واحدة فقط، ثم ضعي اللبن على نار متوسطة حتى يصل إلى الغليان.



2. بعد الغليان، أغلقي النار واتركي الأرز منقوعًا في اللبن لمدة 90 دقيقة ليتشرب النكهات.



3. أشعلي النار مرة أخرى واتركي الخليط على نار هادئة.



4. أضيفي الفانيليا، كريمة الحلويات، والسكر، وقلّبي حتى تحصلي على القوام المطلوب.



5. غطي الإناء واتركيه على النار لمدة 5 دقائق، ثم اسكبيه في طواجن الفخار.



6. أدخلي الطواجن الفرن تحت الشواية حتى يتحوّل الوجه إلى لون ذهبي شهي.



7. زيني الطاجن بصوص الكراميل، الشوكولاتة، أو قدّميه مع آيس كريم لمذاق أكثر تميزًا.

استمتعي بألذ أرز باللبن كما في المحلات

بهذه الوصفات، يمكنك تحضير أرز باللبن يضاهي أفضل ما يُقدَّم في المحلات، بمذاق غني وقوام كريمي يأسر القلوب قبل الحواس. جرّبيه وقدّمي لعائلتكِ الحلوى المفضلة بأسلوبكِ الخاص.

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