موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك.. تعرف عليها

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، موعد أذان الفجر ووقت الإمساك من المواقيت المهمة خلال شهر رمضان الكريم، ويبحث عنها الكثير من الأشخاص، لذا يستعرض الموجز في التقرير التالي مواعيد الفجر، ووقت الإمساك باقي أيام الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، وتكون مواقيت الإمساك وأذان الفجر فيما تبقى للشهر الكريم بحسب إمساكية محافظة القاهرة والتي أعدت بواسطة الهيئة العامة للمساحة المصرية على هذا النحو الذي سنذكره.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

مواقيت أذان الفجر في شهر رمضان

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، - السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:09 صباحًا.

- الأحد الموافق 23 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

- الاثنين الموافق 24 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:07 صباحًا.

- الثلاثاء الموافق 25 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:05 صباحًا.

- الأربعاء الموافق 26 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:04 صباحًا.

- الخميس الموافق 27 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:03 صباحًا.



- الجمعة الموافق 28 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:01 صباحًا.

- السبت الموافق 29 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:00 صباحًا.

وقت أذان الفجر

ويعتبر وقت الإمساك أو وقت السحر ووقت أذان الفجر وما يسبقه من ساعات مباركات من الأوقات الطيبة والتي يستجاب فيها ربنا سبحانه وتعالى الدعاء الصادق من القلوب المتعلقة به سبحانه، لذا يستحب أن يكثر العبد من التضرع إلى الله في هذه الساعات وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، وبالتحديد في الليالي الوترية كالليلة والتي هي ليلة 23 من شهر رمضان الكريم.

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