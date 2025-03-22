موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان.. يُعد من أكثر المواعيد التي يترقبها المسلمون يوميًا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يُعلن هذا الأذان عن انتهاء ساعات الصيام وحلول وقت الإفطار، ليجتمع أفراد الأسرة على مائدة رمضانية تتزين بأشهى الأطباق والمشروبات.

ويختلف موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان من يوم لآخر ومن محافظة لأخرى، نظرًا لاختلاف موقع الشمس وغروبها حسب خطوط الطول والعرض.

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان

الموجز يعرض لكم موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان حيث تحرص الجهات الرسمية، مثل دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة، على نشر مواقيت الصلاة بشكل يومي لمختلف المحافظات، للتيسير على الصائمين.

وفي هذا السياق، يزداد بحث المواطنين عن موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان، سواء من خلال مواقع الإنترنت أو التطبيقات الدينية أو حتى وسائل الإعلام، لضبط مواعيدهم بدقة والاستعداد للعبادة والإفطار.

وفيما يلي نستعرض لقرائنا الكرام موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان في عدد من المحافظات ، مع تحديث يومي مستمر لمواقيت الصلاة بما يتوافق مع التوقيت المحلي لكل مدينة.

موعد أذان المغرب اليوم 22 ومواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:29 ص

• موعد الشروق: 5:56 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:02 م

• ‎موعد أذان العصر: 3:30 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:08 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:25 م

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:33 ص

• موعد الشروق: 6:01 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:07 م

• موعد أذان ‎العصر: 3:35 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:13 م

• ‎موعد أذان العشاء: 7:32 م

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:28 ص

• موعد الشروق: 5:50 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 11:55 ص

• ‎موعد أذان العصر: 3:21 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:00 م ‎

موعد أذان العشاء: 7:14 م

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 4:44 ص

• موعد الشروق: 6:12 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:18 م

• موعد أذان ‎العصر: 3:46 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:24 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:43 م

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

‎• موعد أذان الفجر 4:22 ص

‎• موعد الشروق: 5:46 ص

• موعد أذان الظهر 11:51 ص

• موعد أذان العصر3:19 م

• موعد أذان المغرب 5:57 م

• موعد أذان العشاء 7:12 م

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر 4:19 ص

• موعد الشروق: 5:44 ص

• موعد أذان الظهر 11:50 ص

• موعد أذان العصر 3:17 م

• موعد أذان المغرب 5:55 م

• موعد أذان العشاء 7:11 م

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