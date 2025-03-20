موعد أذان المغرب اليوم.. يبحث الكثير من المسلمين عن موعد أذان المغرب اليوم، خاصة مع ارتباطه بوقت الإفطار للصائمين خلال الأيام المستحب فيها الصيام مثل الإثنين والخميس أو الأيام البيض.

ويختلف موعد أذان المغرب اليوم من محافظة إلى أخرى بفارق دقائق، وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة من هيئة المساحة المصرية ودار الإفتاء.

موعد أذان المغرب اليوم

الموجز ينقل موعد أذان المغرب اليوم، إذ يُعد من المواقيت الهامة في اليوم، حيث يحدد انتهاء وقت الصيام وبداية صلاة المغرب، كما ينتظره المسلمون لتنظيم عباداتهم وأعمالهم اليومية.

ويمكن متابعة موعد أذان المغرب اليوم بدقة من خلال التطبيقات الإلكترونية، المساجد، أو التقويمات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.

ومع تغير فصول السنة، يختلف توقيت أذان المغرب تدريجيًا، حيث يتقدم في فصل الشتاء ويتأخر في فصل الصيف.

موعد أذان المغرب اليوم 20 رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظات

- موعد صلاة المغرب اليوم في القاهرة في تمام الساعة 6:07 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في الجيزة في تمام الساعة 6:08 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في الإسماعيلية في تمام الساعة 6:03 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في شرم الشيخ في تمام الساعة 5:55 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في مطروح في تمام الساعة 6:23 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في الغردقة في تمام الساعة 5:56 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في طنطا في تمام الساعة 6:08 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في المنصورة في تمام الساعة 6:06 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في أسيوط في تمام الساعة 6:07 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في بني سويف في تمام الساعة 6:07 مساءً.

- موعد صلاة المغرب اليوم في كفر الشيخ في تمام الساعة 6:08 مساءً.

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