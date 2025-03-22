22 رمضان 2025.. عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب.. مع استمرار الصائمين في رحلتهم اليومية في شهر رمضان المبارك، يترقب الكثيرون موعد أذان المغرب الذي يعلن انتهاء الصيام وحلول وقت الإفطار.

ومع دخول العشر الأواخر، يحرص المسلمون على استثمار كل لحظة في الدعاء والعبادة، خاصة مع تقارب الساعات المتبقية حتى أذان المغرب، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب وفقًا للتوقيت المحلي.

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب اليوم 22 رمضان 2025

أما موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 رمضان 1446 هـ، الموافق 22 مارس 2025 م، فيحين في القاهرة عند الساعة 6:08 مساءً، وفي الإسكندرية عند الساعة 6:13 مساءً، بينما يكون في الإسماعيلية عند الساعة 6:04 مساءً، وفي الفيوم عند الساعة 6:09 مساءًن أما في محافظة قنا، فيرفع الأذان عند الساعة 6:01 مساءً، وفي أسوان يكون عند الساعة 6:00 مساءً. ومع اقتراب موعد الإفطار، يحرص المسلمون على الدعاء والابتهال، طامعين في القبول والمغفرة في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من رمضان.

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم يا واسع الفضل، ويا سميع الدعاء، ويا مجيب المضطر إذا دعاه، أسألك في هذه اللحظات المباركة، وقبل إفطاري، أن تقضي حاجتي التي لا يقدر عليها إلا أنت، اللهم يسر لي أمري، وفرج همي، وحقق رجائي، واصرف عني ما يقلقني ويؤرقني.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان صعبًا فسهّله، وإن كان مستحيلًا فبقدرتك اجعله ممكنًا. اللهم إني أتوكل عليك وألجأ إليك، فارزقني من حيث لا أحتسب، واغنني بفضلك عمّن سواك، واجعل لي من كل ضيق فرجًا، ومن كل هم مخرجًا.

اللهم بحق هذا الصيام، وهذا الوقت المبارك، اجعل لي نصيبًا من رحمتك، وتيسيرًا في أمري، وتوفيقًا في سعيي، واغفر لي ذنوبي، واكتب لي الخير حيث كان، إنك على كل شيء قدير.

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب



دعاء الصائم لا يرد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن دعاء الصائم لا يُرد، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة أوقات مباركة يستحب فيها الدعاء خلال الصيام، وهي قبل الإفطار، وأثناء الإفطار، وبعد الإفطار، لذا ينبغي للمسلم اغتنام هذه اللحظات في التضرع إلى الله وسؤاله من فضله.

أما عن الدعاء المستحب وقت الإفطار، فقد أوضحت الإفتاء أن المسلم يمكنه أن يقول: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، يا واسع الفضل".

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 22 رمضان 2025 وصلاة التراويح

يحين موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 رمضان 1446 هـ، الموافق 22 مارس 2025 م، في تمام الساعة 7:25 مساءً، ليبدأ المسلمون في أداء صلاة العشاء يليها صلاة التراويح، التي يحرص الكثيرون على إحيائها خلال العشر الأواخر من رمضان، تقربًا إلى الله ورجاءً لفضله ورحمته، وتُعد هذه الليالي فرصة عظيمة للابتهال والدعاء، خاصة مع تحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب

موعد اذان الفجر غدًا 23 رمضان 2025

يحين موعد أذان الفجر غدًا الأحد 23 رمضان 1446 هـ، الموافق 23 مارس 2025 م، في تمام الساعة 4:28 صباحًا، ليعلن بذلك بداية يوم جديد من الصيام والعبادة في أواخر شهر رمضان المبارك، ويستحب في هذا الوقت المبارك الإكثار من الدعاء والاستغفار، واغتنام لحظات السحر في التقرب إلى الله، طلبًا للمغفرة والرحمة، خاصة مع اقتراب ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب

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