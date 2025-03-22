دعاء 22 رمضان 2025.. "اللهم ارزقنا البركة في أعمارنا"

دعاء 22 رمضان 2025.. مع اقتراب انتهاء أيام شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على تكثيف الدعاء والتقرب إلى الله، خاصة في العشر الأواخر التي تحمل بين أيامها ليلة القدر، خير من ألف شهر.

ويتزايد البحث عن أدعية يوم 22 رمضان، حيث يسأل الصائمون الله المغفرة والرحمة والقبول، راجين أن يكونوا من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء 22 رمضان 2025 في هذا اليوم المبارك.

دعاء 22 رمضان 2025

دعاء 22 رمضان 2025

اللهم في هذا اليوم المبارك، اجعلنا من عبادك المخلصين، وارزقنا حسن الخاتمة، وأكرمنا بجنات النعيم.

يا رب، اجعل هذا اليوم بداية خير وسعادة، وأزل عنا الهموم، وحقق لنا الأمنيات، واستجب دعواتنا.

اللهم اجعل لنا نصيبًا من رحمتك ومغفرتك، وارزقنا القبول، ووفقنا لصالح الأعمال.

اللهم ارزقنا البركة في أعمارنا، والصحة في أبداننا، والرضا في قلوبنا، والتوفيق في حياتنا.

اللهم إني أسألك برحمتك أن ترزقني التوبة النصوح، والعفو الكامل، والخير كله عاجله وآجله.

يا رب، اجعل لي في هذا اليوم مغفرة لكل ذنوبي، وستراً لكل عيوبي، وفرجاً لكل همومي.

اللهم وفقني في هذه الأيام المباركة لما تحب وترضى، وارزقني القرب منك، واغفر لي ذنوبي.

دعاء 22 رمضان 2025

امساكية 22 رمضان 2025

أما عن إمساكية يوم 22 رمضان 2025، فتصل مدة الصيام إلى 13 ساعة و58 دقيقة، حيث يحين موعد السحور في الساعة 2:09 صباحًا، ويليه الإمساك عند الساعة 4:09 صباحًا، بينما يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:29 صباحًا، ومع غروب الشمس، يكون موعد الإفطار في الساعة 6:08 مساءً، يلي ذلك صلاة العشاء والتراويح عند الساعة 7:25 مساءً.

دعاء 22 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

اللهم في اليوم الثاني والعشرين من رمضان، اجعلنا من المقبولين لديك، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا العتق من النيران، ووفقنا لما تحب وترضى.

يا رب، نسألك في هذا اليوم أن تيسر لنا الخير، وتفتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة، وتكتبنا من عبادك الصالحين.

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نورًا في قلوبنا، وفرحًا في أرواحنا، وسلامًا في صدورنا، وعفوًا يغسل ذنوبنا، ورزقًا يبارك حياتنا.

اللهم كما بلغتنا العشر الأواخر، فوفقنا لاجتهاد فيها، وارزقنا فضل ليلة القدر، وأكرمنا ببركة هذا الشهر العظيم.

اللهم ارحم من كانوا ينتظرون رمضان معنا، ولم يعودوا بيننا، واغفر لهم، وأسكنهم فسيح جناتك.

يا رب، كما بلغتنا رمضان، فاغفر لمن لم يدركه هذا العام، وأكرمه بجنات النعيم.

اللهم اجعل قبور موتانا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، وارزقهم الفردوس الأعلى.

نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعًا من عتقائه في هذا الشهر المبارك.

دعاء 22 رمضان 2025

اقرأ أيضا:

دعاء ليلة القدر كما أوصى به الرسول الكريم..أفضل الأدعية وأوقات الليالي الوترية

حكم الاحتفال بعيد الأم.. دار الإفتاء لامانع ولا حرج