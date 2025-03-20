دعاء قبل السحور اليوم 20 رمضان 2025.. اللهم اجعلنا من المقبولين

دعاء قبل السحور اليوم 20 رمضان 2025، ما من عبدًا يدعو الله إلا ويستجاب له، لذلك يجب أن يحرص كل مسلم على التضرع لربه وطلب العون والحفظ والستر منه، ويعتبر وقت السحور من الأوقات المباركة والتي يرجى فيها إستجابة الدعوات.

دعاء قبل السحور اليوم 20 رمضان 2025، ويستعرض الموجز أدعية طيبة ومباركة يمكن أن يرددها المسلم في وقت سحوره "الثلث الأخير من الليل"، لعله يستجاب له.

دعاء قبل السحور اليوم 20 رمضان 2025، - اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين، وقيامنا قيام القائمين، ونبّهنا فيه عن نومة الغافلين.

دعاء قبل السحور اليوم 20 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 20 رمضان 2025

- اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى.

- اللهم اجعل لنا في هذا الشهر نصيبًا من الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.

أدعية العشر الأواخر وليلة القدر

- للهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.

- اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر، ومن عتقائك من النار.

- اللهم اجعل لنا نصيبًا من الخير في هذه الليالي المباركة، واغفر لنا ذنوبنا كلها.

- اللهم ارزقني في شهر رمضان المبارك جمال ليلة القدر وقبول أعمالي الطيبة والثواب الجميل على كل شيء.

- اللهم اجعلني في هذا الشهر من أحب الناس إليك واجعله سبب في قربي منك الدائم.

- اللهم اجعلني من المتمسكين بدينهم والمدافعين عنه في كل وقت يا رحمن يا رحيم.

- اللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ والعفافِ ، وأستُرني فيهِ بلباسِ القنوعِ والكفافِ ، وأحمِلني فيهِ على العدلِ و الإنصافِ، وأمنِّي فيهِ مِن كُلِّ ما اَخافُ بِعِصمتكَ ياعصمةَ الخائفين.

- اللهم ارحمنا في عشر مضت، واعتق رقابنا من النار في عشر بقت.

- اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

- اللهم انا نسألك الحسنى وزيادة.

- اللهم بلغنا ليلة قدرك، وارزقنا فيها على قَدَر قدرك.

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