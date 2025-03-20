دعاء قبل الافطار في 20 رمضان 2025.."اللهم إنا نسألك العتق من النيران"

دعاء قبل الافطار .. مع اقتراب موعد أذان المغرب في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2025، يحرص الصائمون على التوجه إلى الله بالدعاء، راجين القبول والمغفرة في هذه الأيام المباركة.

ويعد وقت ما قبل الإفطار من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، حيث يرفع المسلمون أيديهم إلى السماء، سائلين الله الرحمة والتوفيق وسعة الرزق، وفي هذا التقرير، يعرض الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في 20 رمضان 2025، مع التأكيد على أهمية اغتنام هذه اللحظات الروحانية في التقرب إلى الله.

دعاء قبل الافطار في 20 رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد ﷺ، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه، اللهم إن السائلين قد وقفوا ببابك، والمحتاجين لاذوا بجنابك، والمساكين قصدوا كرمك، فامنن علينا بعظيم فضلك، وامنحنا من واسع رحمتك، وارزقنا من خزائن جودك ما تقر به أعيننا.

اللهم إن كانت هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من الخير، واختم لنا في قضائك بأفضل ما ختمت لعبادك الصالحين، ووفقنا لما تحب وترضى.

دعاء قبل الافطار في 20 رمضان 2025

دعاء قبل الافطار

اللهم اجعل أسماءنا وذرياتنا من السعداء، وأرواحنا مع الشهداء، وأعمالنا في عليين، واغفر لنا إساءتنا، وتجاوز عن ذنوبنا، واكتب لنا من بركات هذه الليلة نصيبًا وافرًا.

اللهم إن كانت هذه الليلة ليلة قدر، فافتح لنا فيها أبواب رحمتك، وارزقنا من خيرك وكرمك رزقًا حلالًا طيبًا تغنينا به، وأبعد عنا كل سوء وبلاء، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم اجعلنا من الذين نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم، واغفرت لهم فأكرمتهم، واكتب لنا القبول والتوفيق في هذه الليلة المباركة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء قبل الافطار في 20 رمضان 2025

دعاء الصائم مستجاب

اللهم استجب لكل دعوة سكنت في صدورنا ولم نعرف كيف نرفعها إليك، فأنت أعلم بها وأقدر على تحقيقها.

اللهم ارزقنا توفيقك في أمورنا، وغناك عن خلقك، وأعنا على ما فيه الخير والصلاح.

اللهم استجب لنا ما نعجز عن قوله، وما يصعب علينا التعبير عنه، وأنت العالم بكل خفايا القلوب.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسألك أن تقرّبني إليك بكل ما تحب وترضى.

اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك، فلا ملجأ لي سواك، ولا نصير لي إلا أنت.

اللهم ارزقنا فرحةً تملأ قلوبنا ولا تسعها الدنيا بما فيها، وأسعدنا سعادة دائمة لا تزول.

اللهم إنّا نسألك رحمةً من عندك، تشرح بها صدورنا، وتهدي بها قلوبنا، وتيسر بها أمورنا.

دعاء قبل الافطار في 20 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

يتساءل الكثيرون عن الدعاء المستحب عند الإفطار في رمضان، والذي يُستحب قوله عند سماع أذان المغرب وقبل البدء في تناول الطعام، وقد ورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول عند الإفطار: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله.

ويحمل هذا الدعاء معاني جميلة؛ فـ"ذهب الظمأ" تعني انتهاء الشعور بالعطش، و"ابتلت العروق" تشير إلى ترطيب الجسم بعد الجفاف الذي سببه الصيام، بينما "ثبت الأجر" تعكس يقين المسلم بحصول الثواب، مما يشجع على الاستمرار في العبادات، حيث إن المشقة زائلة، بينما يبقى الأجر والثواب عند الله.

دعاء قبل الافطار في 20 رمضان 2025

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