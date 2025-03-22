دعاء ليلة القدر كما أوصى به الرسول الكريم..أفضل الأدعية وأوقات الليالي الوترية

ليلة القدر.. يحرص المسلمون في كافة أنحاء العالم على اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وخاصةً ليلة القدر، التي أخبرنا بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي تعتبر خيرًا من ألف شهر، وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الموجز دعاء ليلة القدر كما أبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأهم الأدعية التي من الممكن ترديدها في هذه الليالي المباركة، مع تحديد مواعيد الليالي الوترية خلال شهر رمضان 2025.

موعد ليلة القدر في العام الحالي 2025

دعاء ليلة القدر عن الرسول الكريم

جاء في الحديث الشريف عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إن وافقتُ ليلةَ القدرِ، ما أقولُ فيها؟"، فقال لها: "قولي: اللهم إنك عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي".

هذا الدعاء هو الأهم والأقرب إلى الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، وينصح بالإكثار منه، إضافة إلى الأدعية الأخرى التي تملأ القلب بالطمأنينة واليقين.

أفضل أدعية ليلة القدر

فيما يلي مجموعة من أفضل الأدعية التي يُستحب ترديدها في ليلة القدر:

اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك ونالته قدرتي بنعمتك، وانبسطت إليه يدي بسعة رزقك.

اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين.

اللهم اعتق رقابنا من النار، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى.

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا، واجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا.

اللهم حقق لي ما أتمناه أنا وجميع المسلمين.

اللهم اكتبنا من رفقاء النبي في الجنة.

اللهم اجعلني سببًا في إحياء الإحسان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.



علامات ليلة القدر

أكد العلماء أن هناك علامات يستدل بها على ليلة القدر، منها:

شعور بالطمأنينة والسلام.

طلوع الشمس صبيحتها دون شعاع.

اعتدال الجو فلا هو حار ولا بارد.

انشراح القلب وزوال الضيق.



مواعيد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2025

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر، وهي كالتالي:

ليلة 21 رمضان: من مغرب الخميس 20 مارس 2025 حتى فجر الجمعة 21 مارس.

ليلة 23 رمضان: من مغرب السبت 22 مارس 2025 حتى فجر الأحد 23 مارس.

ليلة 25 رمضان: من مغرب الاثنين 24 مارس 2025 حتى فجر الثلاثاء 25 مارس.

ليلة 27 رمضان: من مغرب الأربعاء 26 مارس 2025 حتى فجر الخميس 27 مارس.

ليلة 29 رمضان: من مغرب الجمعة 28 مارس حتى فجر السبت 29 مارس 2025.



اغتنم الفرصة في هذه الأيام المباركة

لا تنس أن ليلة القدر فرصة عظيمة لتغيير حياتك والدعاء بما تتمنى، فهي ليلة يغفر الله فيها الذنوب ويستجيب فيها الدعوات، فكن من الفائزين بها وادعُ بكل ما تتمناه من خير الدنيا والآخرة.

إليكم علامات ليلة القدر 2025

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