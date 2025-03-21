ما هي علامات ليلة القدر؟.. بعد أول ليلة وترية في العشر الأواخر

زادت مؤشرات البحث من قبل المسلمين عن علامات ليلة القدر بعد إنتهاء أول ليلة وترية بالليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك, لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، فهي ليلة خير من ألف شهر كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (سورة القدر: 3).

ما هي علامات ليلة القدر؟

تستعرض جريدة “الموجز” علامات ليلة القدر التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة, والتي جاءت في الأحاديث النبوية، ومن أبرزها:

جاء في الحديث النبوي أن ليلة القدر تتسم باعتدال الطقس، إذ قال النبي ﷺ:

"هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا", وتعني طَلْقَة أي ليلة طيبة لا حر فيها ولا برد, بينما بَلْجَة أي مشرقة بالنور. (رواه ابن حبان).

ذُكر في حديث أُبَيّ بن كعب، أن علامة ليلة القدر هي شروق الشمس في صباح يومها بيضاء بلا شعاع، كما جاء في الحديث:

"أَمَارَتَهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا" (رواه مسلم), وفي رواية أخرى، شبّهها النبي ﷺ بأنها كأنها طست من نحاسٍ أبيض، إشارة إلى صفاء نورها.

ما هي علامات ليلة القدر؟

جاء في بعض الروايات أن ليلة القدر تتجلى بسطوع الأنوار حتى في الأماكن المظلمة، كما يُقال إن من يوفق لرؤيتها يشعر بطمأنينة وسكينة غير معتادة، وربما يسمع سلامًا أو خطابًا من الملائكة, وورد أن من علاماتها استجابة الدعاء لمن أخلص في العبادة وتضرع إلى الله بصدق.

ما هو فضل ليلة القدر

وأكدت دار الإفتاء المصرية، عبر منصاتها الرسمية، أن ليلة القدر أعظم ليلة في السنة، إذ تُضاعف فيها الأعمال الصالحة وتُكتب فيها الأقدار لذا يجب تحقيق القبول عند الله، وذلك من خلال إخلاص النية، وتصحيح التوبة، والاجتهاد في الصلاة والذكر، والدعاء بتضرع, مستشهدة بحديث النبي ﷺ: "مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (متفق عليه).

ما هي علامات ليلة القدر؟

أوصت الأفتاء المسلمين بضرورة التركيز على الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان، بدلاً من الانشغال بعلامات ليلة القدر, ويُنصح المسلمون بإحيائها بالصلاة، وقراءة القرآن، والدعاء، والاستغفار.

أدعية مستحبة في العشر الأواخر من رمضان

حثّ النبي ﷺ على الإكثار من الدعاء في هذه الليالي المباركة، وخصوصًا الدعاء الذي علّمه للسيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألته ماذا تدعو إن وافقت ليلة القدر، فقال:

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

ومن الأدعية المستحبة الأخرى:

اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وقنا عذاب النار.

اللهم ارزقنا التوفيق والسداد، وبلّغنا ليلة القدر وأعنا على قيامها.

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليالي المباركة.

وتُعد العشر الأواخر من رمضان محطة روحية عظيمة، إذ تُفتح فيها أبواب الرحمة، وتُضاعف فيها الحسنات، ويُعتق فيها الله عباده من النار. لذلك، يُستحب الاجتهاد في الصلاة، وقيام الليل، وقراءة القرآن، والتضرع بالدعاء، فهي فرصة ثمينة قد لا تتكرر.

اقرأ أيضًا:

موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

دعاء 20 رمضان 2025.. "اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت"