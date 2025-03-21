تعرف على علامات ليلة القدر.. إليك التفاصيل

ليلة القدر.. مع دخول الليالي الوترية من العشر الأواخر لـ شهر رمضان المبارك، يتساءل المسلمون حول العالم عن موعد ليلة القدر، الليلة المباركة التي تعادل عبادتها ألف شهر، وتعد ليلة أمس من الليالي التي يحتمل أن تكون ليلة القدر، إذ وردت أحاديث نبوية تشير إلى تحريها في الليالي الوترية.

وفي هذا التقرير، يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء على فضائل ليلة القدر ، وعلاماتها، وأفضل الأدعية المستحبة التي أوصى بها النبي ﷺ، حتى يغتنمها المسلمون بالدعاء والعبادة طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ليلة القدر

ليلة القدر

أصدرت دار الإفتاء المصرية توصية هامة بخصوص علامات ليلة القدر، التي تبدأ في أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان 2025، وبدأت هذه الليالي مع مغرب يوم الخميس وأنتهت مع فجر الجمعة 21 رمضان.

مع مغرب اليوم الخميس، تبدأ ليلة القدر، وهي إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من الشهر الكريم، مما يدفع المسلمين للتساؤل حول إمكانية كونها ليلة القدر، وهل هي ثابتة في ليلة 27 أم يمكن أن تكون في ليالٍ أخرى؟

ويؤكد العلماء أن ليلة القدر ليلة مباركة تقع ضمن العشر الأواخر من رمضان، وتحديدًا في الليالي الوترية، وهي: 21، 23، 25، 27، و29. فقد ثبت عن النبي محمد ﷺ أنه قال: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان"، مما يدل على أنها قد تكون في أي ليلة فردية من هذه الليالي.

ليلة القدر

هل تكون هذه الليلة ليلة القدر؟

ويشير بعض الفقهاء إلى أن ليلة القدر ليست ثابتة في تاريخ محدد، بل تتنقل بين الليالي الوترية في كل عام، مما يستوجب على المسلمين الاجتهاد في العبادة خلال هذه الأيام المباركة، تحريًا لهذه الليلة العظيمة.

وقد وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ"، مما يعكس فضلها العظيم وأهميتها، لذا يستحب الإكثار من الصلاة والدعاء والاستغفار خلال الليالي الوترية، لاغتنام بركتها وطلب الرحمة والمغفرة.

ليلة القدر

دعاء ليلة 21 رمضان

اللهم ارزقني شكر نعمك التي أنعمت بها عليّ وعلى والدي، ووفقني لعمل صالح يرضيك، وأصلح لي ذريتي، فقد تبت إليك يا رب، وأنا من المسلمين.

اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، فاكتب لي فيها الخير كله، واختم لي بفضلك وكرمك، واجعل اسمي في سجل السعداء، وروحي مع الشهداء، يا أرحم الراحمين.

اللهم أعذني وأعذ ذريتي من الشيطان الرجيم، فقد وعدتنا بقولك الحق: "ادعوني أستجب لكم"، فها أنا أدعوك، وأنت الكريم المجيب، وهذا جهدي، وعليك التكلان.

اللهم اجعل لي من توفيقك ورحمتك نصيبًا، وأكرمني بما سألتك، وأجزِ جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، من فضلك وكرمك، خير الدنيا والآخرة.

ليلة القدر

اقرأ أيضا:

موعد اذان المغرب اليوم 20 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

دعاء 20 رمضان 2025.. "اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت"