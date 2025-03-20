الإفتاء توضح حكم الشرع في وضع البرفان في نهار رمضان.. هل يفطر؟

الإفتاء توضح حكم الشرع في وضع البرفان في نهار رمضان، الصيام فرض وهناك الكثير من الأمور التي قد تؤدي إلى بطلان الصيام، لذا يحرص الكثير من المسلمين التحري والتأكد من بعض الأمور أو الأفعال والعادات التي يمارسونها بشكل اعتيادي، فتخرج عليهم بعض الفتاوى تجعلهم يستشعرون الخوف من هذه الأفعال بالضبط كوضع البرفان أو العطور التي تحتوي على مادة الكحول.

حكم الشرع في وضع العطور في رمضان

البرفان

الإفتاء توضح حكم الشرع في وضع البرفان في نهار رمضان، وقد بينت دار الإفتاء المصرية على لسان الدكتور أحمد وسام حكم الشرع في شم العطور التي تحتوي على الكحل خلال الصيام وهل هي من المفطرات أم لا، ويستعرض الموجز إجابته.

الإفتاء توضح حكم الشرع في وضع البرفان في نهار رمضان، وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى في لقاء تلفزيوني إن وضع العطر أو شم العطور أثناء نهار رمضان أو أثناء الصيام ليست من المفطرات، سواء كان العطر زيتًا أو بخاخًا (برفان).

وأكد أمين الفتوى الدكتور أحمد وسام في إجابته على حكم الشرع في استنشاق العطور أو الروائح الطيبة ككل بأن استنشاق الروائح الطيبة، سواء من عطر شخص آخر أو من البيئة المحيطة، لا يؤثر على صحة الصيام.

الصوم لا يفسد إلا بما يدخل الجوف

وأكد أمين الفتوى أن مسألة فساد الصوم لا يتحقق أو لا يكون إلا بما يدخل إلى الجوف، وليس بمجرد شم الروائح.

ونصح أمين الفتوى المسلمين بعدم الانسياق وراء الفتاوى الشاذة وغير الصحيحة وقال إن بعض الأشخاص يثيرون الجدل على الإنترنت بفتاوى غير صحيحة، مدّعين أن العطور تُفطر بسبب احتوائها على الكحول.

وعن هل مادة الكحول طاهر أم لا قال أمين الفتوى إن الكحول المستخدم في العطور مادة كيميائية طاهرة تُستخدم للمساعدة في نشر الرائحة، ولا علاقة لها بالكحول المسكر المحرم.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه لا على المسلم حرج في وضع مادة عطرية أو العطور سواء في رمضان أو غيره أو أن كان بجواره شخص يضع العطور.

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