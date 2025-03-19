هل يشترط إعطاء الزكاة أو الصدقة لشخص فقير؟ الإفتاء ترد

هل يشترط إعطاء الزكاة أو الصدقة لشخص فقير، لقد فرض الله الزكاة على المسلمين، فهي ركن من أركان الإسلام، الهدف منه إطعام المساكين وإدخال السرور على قلوبهم والسعة إلى بيوتهم.

هل يشترط إعطاء الزكاة أو الصدقة لشخص فقير، ويسأل الكثير من المسلمين عن حكم إعطاء غير الفقير الصدقة أو الزكاة وهل هو من الأمور الجائزة.

هل يجوز إعطاء الغني الزكاة؟

هل يشترط إعطاء الزكاة أو الصدقة لشخص فقير، ويستعرض الموجز ما ردت به دار الإفتاء المصرية على لسان أمين الفتوى الدكتور أحمد وسام.

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء ردًا على سؤال هل من الضروري إعطاء الزكاة للفقير؟ بـ إن طلب الزكاة أو الصدقة لا يجوز لمن يمتلك ما يكفيه لحياة كريمة.

وتابع أمين الفتوى في إجابته: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسول دون حاجة حقيقية، حيث قال: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم"، شارحًا معنى الحديث بأن من يتسول دون حاجة يفقد الحياء والكرامة لمن يسأل دون ضرورة.

الزكاة

وتطرق الدكتور أحمد وسام إلى نقطة أخرى في هذه المسألة أي مدى جواز إعطاء الغني زكاة المال قائلًا: إن الزكاة لا تجوز للغني إلا في حالتين؛ الفقر المدقع الذي يعجز فيه الإنسان عن تأمين احتياجاته الأساسية، أو الديون الثقيلة التي يعجز عن سدادها.

هل امتلاك العقارات دليل على أن الشخص لا يستحق الزكاة؟

وأوضح أمين الفتوى أن امتلاك عقار أو أملاك لا يعني هذا سقوط استحقاق الزكاة وقال: إن امتلاك المسكن لا يسقط عن الشخص استحقاق الزكاة، لأن السكن من الضروريات.

وأشار إلى أنه ولا يطلب من الفقير بيع منزله ليعيش بثمنه قبل أن يُعطى الزكاة، تمامًا كما لا يُطلب منه بيع ملابسه لشراء الطعام.

ونوه بأن الفرق بين الزكاة والصدقة يكمن في أن الصدقة تُمنح لأي شخص لجبر خاطره دون اشتراط الفقر، بينما الزكاة لها شروط محددة ويجب أن تصل إلى مستحقيها، موضحًا أنه من الضروري تحري المسلم على مستحقي الزكاة.

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