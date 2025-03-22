موعد أذان الظهر اليوم السبت 22 رمضان بالقاهرة والمحافظات.. صلاتك جناتك

موعد أذان الظهر.. يحرص المسلمون في مصر على متابعة مواعيد الصلاة يوميًا، لما تمثله من أهمية كبيرة في حياتهم الروحية، إذ تعد الصلاة ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام.

ومع دخول يوم السبت 22 رمضان 2025، تزداد عمليات البحث عن موعد أذان الظهر في القاهرة ومختلف المحافظات، لضبط مواقيت العبادات والالتزام بأداء الفريضة في وقتها، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد أذان الظهر في المدن المصرية، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة 22 رمضان

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة: 12:02 ظهرًا.

موعد أذان الظهر في محافظة الإسكندرية: 12:07 ظهرًا.

موعد أذان الظهر في مدينة المنصورة: 12:03 ظهرًا.

موعد أذان الظهر في محافظة الزقازيق

موعد أذان الظهر في محافظة الزقازيق: 12:01 ظهرًا.

موعد أذان الظهر في محافظة أسيوط: 12:00 ظهرًا.

موعد أذان الظهر في محافظة سوهاج: 12:04 ظهرًا.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة بني سويف

موعد أذان الظهر في محافظة بني سويف: 12:01 ظهرًا.

موعد أذان الظهر في محافظة المنيا: 12:01 ظهرًا.

موعد أذان الظهر في محافظة قنا: 11:56 صباحًا.

موعد أذان الظهر في محافظة أسوان

موعد أذان الظهر في محافظة أسوان: 11:55 صباحًا.

موعد أذان الظهر في محافظة مطروح: 12:26 ظهرًا.

موعد أذان الظهر في مدينة الغردقة: 11:51 صباحًا.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الظهر في مدينة الخارجة: 11:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية: 11:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر في محافظة دمياط: 12:03 ظهرًا.

موعد أذان الظهر

وقت أداء سُنَّة الظهر

تُؤدَّى سُنَّة الظهر في فترتين، حيث يمكن للمسلم أداؤها قبل صلاة الظهر، وذلك بدءًا من زوال الشمس وحتى دخول وقت الفريضة، كما يمكن صلاتها بعد الظهر، حيث يمتد وقتها من بعد الانتهاء من صلاة الظهر وحتى موعد أذان العصر، وتعد هذه السُنَّة من النوافل المؤكدة التي واظب عليها النبي ﷺ، لما فيها من فضل وأجر عظيم.

موعد أذان الظهر

كيفية أداء سُنَّة الظهر

يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ سورة الفاتحة متبوعة بسورة قصيرة.

يؤدي المصلي الركوع والسجود بنفس الكيفية المتبعة في صلاة الفرض.

يجلس للتشهد الأول في الركعتين الأوليين، ثم التشهد الأخير بعد الركعة الرابعة.

ينهي الصلاة بالتسليم إلى اليمين ثم اليسار.

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