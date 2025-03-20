موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، تختلف مواقيت أذان الفجر ووقت الإمساك من يوم لآخر في أيام شهر رمضان المبارك والذي أوشك على أن تنتهي أيامه الكريمة.



موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ويحرص الكثير من المسلمين على متابعة إمساكية الشهر بتفاصيل اليوم فيها من مواقيت صلاة، وعدد ساعات صيام، وسحور وغيرها من الأمور.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، ويستعرض الموجز في السطور التالية موعد اذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الامساك.

إمساكية شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان 2025

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم لمحافظة القاهرة يكون وقت الإمساك ووقت أذان الفجر على النحو التالي:

- الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

- الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

- السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:09 صباحًا.

- الأحد الموافق 23 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

- الاثنين الموافق 24 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:07 صباحًا.

- الثلاثاء الموافق 25 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:05 صباحًا.

- الأربعاء الموافق 26 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:04 صباحًا.

- الخميس الموافق 27 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:03 صباحًا.

- الجمعة الموافق 28 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:01 صباحًا.

- السبت الموافق 29 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:00 صباحًا.



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