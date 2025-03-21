موعد أذان الفجر اليوم الجمعة رمضان في مختلف المحافظات

مع حلول كل فجر جديد، يبدأ المسلمون يومهم بانتظار موعد أذان الفجر الذي يُعد بمثابة دعوة للتوجه إلى العبادة، وتختلف هذه المواقيت من محافظة إلى أخرى في مصر، حيث تتأثر بالفروق الجغرافية والظروف الطبيعية لكل منطقة.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 21 مارس في مختلف المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:29ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:29 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:34 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:32ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:35 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:28 ص

موعد أذان الفجر



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:45 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:23ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية



موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:26 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:27 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 4:53 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:18 ص

موعد أذان الفجر في حلايب: 4:16 ص

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:22ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:33ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:31ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:30 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:17ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:25ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:21 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:33 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:29 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:30 ص

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