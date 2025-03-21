مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة 21 رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الموافق 21 مارس.. شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والطاعة، حيث جعل الله سبحانه وتعالى صيامه ركنًا من أركان الإسلام، وقد صامه النبي ﷺ وأمر المسلمين بصيامه أيضاً، حيث أخبر النبي ﷺ بأن من صامه إيمانًا واحتسابًا قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه أيضًا، ولذلك يقدم لكم موقع الموجز في هذا التقرير موعد أذان المغرب اليوم الجمعة ومواقيت الصلاة في كافة الأنحاء.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظات مصر

أدعية الصائم في المغرب

- قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الجمعة

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة في كافة الأنحاء

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