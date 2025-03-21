دعاء يوم الجمعة.. وفضل الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان

دعاء يوم الجمعة.. هو أعظم الأيام في الأسبوع عند المسلمين، فهو يوم مبارك تنزل فيه رحمة الله، ويحثنا الشرع على اغتنامه بالدعاء والعبادات المختلفة.

ويعتبر دعاء يوم الجمعة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى، وله العديد من الفضائل التي تجعل منه يومًا مميزًا في حياة المسلم.

ويعرض لكم الموجز بعض الأدعية المستحبة ومنها دعاء يوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة وفضله في الإسلام

يوم الجمعة هو اليوم الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه. لذلك، يعتبر هذا اليوم من الأيام التي تزداد فيها الفرص للدعاء والطلب من الله، ويُستحب في هذا اليوم كثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجُمعتين".

دعاء يوم الجمعة

يُستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في يوم الجمعة، ففيه دعوات مستجابة، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا اليوم المبارك:

"اللهم اجعل يومنا هذا يومًا مباركًا، واجعل فيه من الخير والبركة ما لا نعده، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

اللهم ارزقنا في هذا اليوم رحمة تغنينا عن رحمة من سواك، وهدى يوفقنا لخير الأعمال.

اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من أهل الجنة."

أهمية الدعاء في يوم الجمعة:

إن الدعاء في يوم الجمعة هو من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه، ويجب أن يركز المسلم على الدعاء بما ينفعه في الدنيا والآخرة، كما يُستحب أن يستغل المسلم هذا اليوم في أداء صلاة الجمعة في وقتها، وحضور الخطبة، والقيام بالأعمال الصالحة التي تقربه من الله.

ويجب على المسلم أن يستغل يوم الجمعة في الدعاء والتقرب إلى الله، وأن يتذكر فضل هذا اليوم العظيم ويقوم بأداء العبادات المستحبة فيه.

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