أفضل الأدعية في الليالي الوترية 2025.. اللهم إنك عفو كريم

أفضل الأدعية في الليالي الوترية 2025، الليالي الوترية من الليال المباركة والطيبة ويرجى فيها أن يستجيب الله دعاء عباده، فما أحوج العبد لربه.

ما هي أفضل الأدعية في الليالي الوترية 2025؟

أفضل الأدعية في الليالي الوترية 2025، وتعتبر الليالي الوترية من أفضل ليال العام، وفيها من الخير والبركة الكثير والكثير، ويستعرض الموجز مجموعة من الأدعية الطيبة لكي يدعو بها العبد في اليالي المباركة.

أفضل الأدعية في الليالي الوترية 2025، ويعتبر أفضل الأدعية في ليالي الوترية 2025 هو دعاء السيدة عائشة الذي أوصاها رسول الله بترديده وذلك تحسبًا أن يوافق الليلة الوترية ليلة القدر.

يدعو الله

وقد ورد في السنة النبوية حديث عن دعاء ليلة القدر، وهو دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

أدعية مباركة

- اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَنَجَّنَا مِنَ النَّارِ، وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِنَا، وَتَقَبَّلْ مِنَّا صَالِح أَعْمَالِنَا.

- اللَهُمَّ ارَزُقْنِي مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، وَاغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ.

- اللّهُمَّ لَا تَرُدَّ لَنَا دُعَاءً، وَلَا تُخِيبُ لَنَا رَجَاءً، وَلَا تَسْكُنُ أَجْسَادَنَا دَاءً، وَادْفَعْ عَنَّا كُلَّ بَلَاءٍ.

- اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الصَّابِرِينَ، وَآعِنَّا عَلَى طَاعَتِكَ

وَوَفَقْنَا لِمَا تَحِبّ وَتَرْضَى.

- اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسِيرُونَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِأَهْلِنَا وَلِأَحْبَابِنَا.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ حَيَاتَنَا فِي طَاعَتِكَ، وَامْلَاً قُلُوبَنَا بِالْحُبّ وَالرَّحْمَةِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَعْمَارِنَا وَأَرْزَاقِنَا.

- اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَشْكُرُونَكَ عَلَى نِعْمَتِكَ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى البَلاءَ، وَيَسْعَوْنَ إِلَى رِضَاكَ.

- اللهم إنا نسألك الثبات فى الامر والعزيمة على الرشد

- ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار.

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