هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يرد

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة، تعتبر الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة، وهي ركن من أركان الإسلام الخمس، وقد يهمل المسلم في فترة من حياته في أداء الفريضة مما جعل البعض يفتي ويقول بأن قيام الليل في رمضان قد يكون عوضًا عن ما فاتنا من صلوات.

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة، وقد بينت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها على لسان الدكتور محمد شلبي أمين الفتوى حقيقة ذلك، وهل يمكن فعلًا أن يقضي المسلم ما فاته بأداءه صلاة التراويح أو التهجد أو قيام الليل، ويستعرض الموجز ما جاء في إجابته عن هذا السؤال.

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة

هل يجوز قيام الليل بنية تعويض الفروض الفائتة؟

هل قيام الليل في رمضان يعوض الصلوات الفائتة، وفي هذا الصدد ورد الدكتور محمود شلبي سؤال جاء في فحواه، هل يمكن تعويض ما فاتنا من صلوات وفروض عن طريق قيام الليل في شهر رمضان الكريم؟.

وأجاب محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه يلزم لكي نعوض الصلاة الفائتة أن نصليها مرة أخرى.

وأوضح أمين الفتوى معنى ما افتى به بأنه مثلًا لو شخص فاته أو لم يصلي صلاة الظهر، فلا يجوز له يصلى ركعتي قيام ليل بنية أنه يعوض الظهر الذى فاته.

وأشار أمين الفتوى إلى أن عليه "أي ما فات الصلاة أو الفريضة"، أن يصلى الظهر 4 ركعات، ولا يصلي قيام ليل أو سنن بنية أن هذا يقضي ما فاته من فرائض.

هل السنن تعوض الفوائت من الفروض؟

وأوضح الدكتور محمود شلبي بأن السنن أو النوافل مثل قيام الليل وغيرها من السنن المستحبة لا تعوض الفروض، فهذا اعتقاد خاطئ.

أمين الفتوى: السنن لا تغني عن الفوائت من الفروض المكتوبة

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن السنن لا تغنى عن الفوائت إطلاقًا وإنما تصلى الفرائض كما هى.

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