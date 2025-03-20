ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها وكيف نصليها في رمضان، تعتبر صلاة الأوابين من السنن المستحبة عن رسول الله وقد ورد فيها العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما هي صلاة الأوابين وعدد ركعاتها، وطريقة أداءها.

ما هي صلاة الأوابين والأحاديث الواردة في فضلها؟

ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها وكيف نصليها في رمضان، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى وقد ورد فيها الكثير من الأحاديث، التي تبين فضلها:

ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها وكيف نصليها في رمضان؟

ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها وكيف نصليها في رمضان؟

ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها وكيف نصليها في رمضان، - عن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

- عن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

كم عدد ركعات صلاة الضحى؟

وفقًا لما أفتت به دار الإفتاء المصرية فصلاة الضحى سُنَّة مؤكدة، وأقلها ركعتان باتفاق الفقهاء، واختلفوا في أكثرها.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن مذهب الحنفية وبعض الشافعية أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة، وذهب فقهاءُ المالكية، وأكثرُ الشافعية وهو المعتمد عندهم، والحنابلةُ إلى أن أكثرها ثماني ركعات، ويرى بعضُ العلماء أنه لا حَدَّ لأكثرها فيجوز للمسلم أن يصلي الضحى عدد ما شاء مِن ركعات دون تقييد بعدد معين.

اقرأ أيضًا:

دعاء قبل السحور اليوم 20 رمضان 2025.. اللهم اجعلنا من المقبولينموعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك