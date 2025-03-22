مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 رمضان في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي العبادة التي لا يمكن للمسلم أن يستغني عنها في يومه، كما فرضت على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج، فقد ورد ذكرها في الحديث الشريف عن رسول الله ﷺ: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، كما أكد النبي ﷺ على مكانتها العالية في الدين بقوله: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله".

وقد فرضت الصلاة في مكة قبل الهجرة، وكانت في البداية خمسين صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى خمس صلوات فقط، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ: "إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"، والصلاة هي وسيلة العبد للتواصل مع ربه، وتقربه إليه وتطهّر قلبه من الذنوب.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 رمضان في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة 22 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:31 ص

وقت صلاة الظهر 12:03 م

وقت صلاة العصر 30: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:25 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 22 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:35 ص

وقت صلاة الظهر 12:07 م

وقت صلاة العصر 3:35 م

وقت صلاة المغرب 6:12 م

وقت صلاة العشاء 7:31 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:26ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 3:26 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

وقت صلاة العشاء 7:21 م



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:21ص

وقت صلاة الظهر 11:50ص

وقت صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:56 م

وقت صلاة العشاء 7:11 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 23: 3م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:15م

مواقيت الصلاة



كما وردت الصلاة في القرآن الكريم تأكيدًا على عظمتها وأهميتها، فقد قال الله تعالى في سورة المؤمنون الآيات1–2: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ وأكد القرآن أيضاً على ضرورة إقامتها في الكثير من الآيات، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ سورة البقرة الآية 43.

كما أن الصلاة تعتبر من أسمى العبادات، التي تُسهم في تقوية الإيمان، وهي العبادة التي لا تسقط عن المسلم طالما كان قادرًا على أدائها، حيث تعتبر صلة بين العبد وربه، ولا يمكن لأي عذر أن يُبرر تركها.

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