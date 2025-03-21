حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء توضح

حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، يعتبر العشر الأواخر من رمضان من الليالي المباركة، والتي حث الرسول على الاجتهاد فيها أكثر من أي أيام أخرى.

حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وقد يحرص البعض على الاعتكاف في المساجد في هذه الأيام العشر، ويوضح الموجز في التقرير التالي حكم الاعتكاف فيهم، وفقًا لما أفتت به دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

الاعتكاف

ما المقصود بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وقالت دار الإفتاء بأن المقصود بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هو الانقطاعُ عن الناسِ والتفرغ لطاعةِ الله في المسجد طلبًا للثواب وإدراكِ ليلة القَدْرِ، ولذلك ينْبغِي للمعتكفِ أنْ يشتغلَ بالذكرِ والقراءةِ والصلاةِ والعبادةِ، وأن يتَجنَّب ما لا يَعنيه من حديثِ الدنيَا، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة.

حكم الاعتكاف في المسجد

وقد بينت دار الإفتاء في فتواها حكم الاعتكاف في المساجد وقالت في فتواها: الاعتكاف مندوب إليه بالقرآن الكريم، وبالسنة المطهرة، وبإجماع الأمة، وآكد ما يكون في العشر الأُخر من رمضان لطلب ليلة القدر؛ فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ".

أمور تفسد الاعتكاف.. ما هي؟

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتواها بأن الاعتكاف له مفسدات وهي:

- الجماع؛ فقد اتفق الفقهاء على أن جماع المرأة عمدًا يُفسد الاعتكاف.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن العلماء اختلفو في مسألة تقبيل الزوجة أو لمسها في الاعتكاف، وذكرت إذا اضطر الرجل وهو في حالة الاعتكاف وكان في أمر ملح الخروج من المسجد والعودة لبيته فقبل إمراته أو لمسها لشهوة فقد اتفقوا على حرمته، غير أنهم اختلفوا في فساد الاعتكاف به على قولين؛ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يُفسد الاعتكاف إن لم يُنزل، ويُفسده إن أنزل.

وأفادت الدار في ختام فتواها: فالمعتكف إن دخل بيته لحاجة، وكان يأمن على نفسه من الإنزال عند تقبيل امرأته لوداعٍ أو نحوه، فإنه يجوز له تقبيلها ولا يُفسد ذلك اعتكافه، ولا إثم عليه في ذلك، والأولى له أن يُجانب التقبيل في الفم؛ خروجًا من خلاف من قال بأنه يُفسد الاعتكاف مطلقًا.

اقرأ أيضًا:

ما هي صلاة الأوابين وكم عدد ركعاتها وكيف نصليها في رمضان؟

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك