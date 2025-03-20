حكم صيام مريض ألزهايمر الذي ينسى فيأكل أو يشرب.. الافتاء توضح

حكم صيام مريض الزهايمر.. يعتبر مرض ألزهايمر من الأمراض التي تؤثر بشكل كبير على الذاكرة والقدرة على التمييز بين الأمور اليومية، وهو ما يجعل مرضى هذا المرض يواجهون صعوبة في الالتزام ببعض العادات اليومية، مثل الصيام في رمضان.

ومن بين المسائل الشرعية التي تثير تساؤلات كثيرة هو حكم صيام مريض ألزهايمر الذي قد ينسى فيأكل أو يشرب أثناء ساعات الصيام، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن حكم صيام مريض الزهايمر الذي ينسى فيأكل أو يشرب.

حكم صيام مريض ألزهايمر

حكم صيام مريض ألزهايمر الذي ينسى فيأكل أو يشرب

تساءل العديد من الناس حول حكم صيام مريض الزهايمر، خاصة في حالة نسيانه أنه في نهار رمضان فيأكل أو يشرب بشكل غير مقصود، و مرضى الزهايمر يعانون من ضعف شديد في الذاكرة وقد لا يتذكرون أنهم في صيام، مما قد يدفعهم لتناول الطعام أو الشراب دون قصد، وقد أثار هذا الأمر تساؤلات بين أفراد المجتمع حول مدى صحة صيامهم في هذه الحالة.

وأفادت دار الإفتاء المصرية بأن مريض الزهايمر الذي ينسى فيأكل أو يشرب في نهار رمضان يدخل في حكم الناسي، وذلك لعموم الأدلة الشرعية التي تناولت النسيان في سياق الصيام، فالنسيان الذي يذكر في الحديث الشريف يشمل النسيان المطلق، وبالتالي يُعتبر صيام مريض الزهايمر صحيحًا ولا يلزمه قضاء أو كفارة إذا تناول الطعام أو الشراب ناسيًا.

حكم صيام مريض ألزهايمر

ما حكم صيام مريض ألزهايمر اللي بينسى ويأكل أو يشرب في رمضان؟

ومن جانبه، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن مريض ألزهايمر الذي ينسى فيأكل أو يشرب في نهار رمضان يعتبر داخلًا في حكم الناسي، استنادًا إلى عموم الأدلة الشرعية التي تتناول النسيان، حيث يشمل النسيان المطلق، ويطبق على مريض ألزهايمر كما ينطبق على غيره.

وأكد علام في فتواه عبر بوابة دار الإفتاء الرسمية أن مريض ألزهايمر إذا أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان، فإن صيامه صحيح ولا يتطلب منه القضاء أو الكفارة.

حكم صيام مريض ألزهايمر

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