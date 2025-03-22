دعاء قبل السحور اليوم 22 رمضان 2025.. نسألك ياربنا من الخير كله

دعاء قبل السحور اليوم 22 رمضان 2025، الدعاء من الأفعال المستحبة في كل الأيام وكل الأوقات، وقد يكون هناك أوقات استجابة الدعاء فيها أحرى "أي أنها وقت استجابة"، منها وقت السحر، والذي في الغالب يكون وقت السحور، لكونه يكون في الثلث الأخير من الليل.

ويستعرض الموجز في السطور التالية دعاء قبل السحور اليوم 22 رمضان 2025.

دعاء قبل السحور اليوم 22 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 22 رمضان، - اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين واجعلنا فيه من أولئك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.

دعاء قبل السحور اليوم 22 رمضان، - اللهم تقبل منا طاعتنا واكتب لنا الأجر العظيم.

- اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين.

دعاء قبل السحور اليوم 22 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 22 رمضان 2025

- اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين.

- اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا من عتقائك من النار.

- اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله.

- اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين.

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه.

- اللهم ارحم من صاموا معنا رمضان السنوات الماضية وهم الٱن تحت رحمتك واشفي كل مريض يتألم.

- نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

أدعية السحور

- نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا.. يا رب العالمين.

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا.

- اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان.. فلك الحمد كله.. ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره.. إنك على كل شيء قدير.. إنك على ما تشاء قدير.

- اللهم يا غني يا حميد.. اغننا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.

- اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين.. وفي كل وقت وحين.. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

- اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارته.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً.

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