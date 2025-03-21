موعد صلاة الشروق اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. في كل المحافظات

موعد صلاة الشروق اليوم الجمعة 21 مارس 2025، يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد شروق الشمس وذلك حتى يتمكنوا من أداء صلاة الضحى، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله ولها الكثير من الفضائل.

موعد صلاة الشروق اليوم الجمعة 21 مارس 2025، ويستعرض الموجز موعد الشروق اليوم في المحافظات وذلك على النحو التالي:

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في القاهرة: 5:58 صباحًا.

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في الإسكندرية: 6:03 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في طنطا: 5:59 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في المنصورة: 5:57 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في الزقازيق: 5:57 صباحًا

الشروق

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في الإسماعيلية: 5:54 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في بورسعيد: 5:52 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في دمياط: 5:51 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في شرم الشيخ: 5:46 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في الغردقة: 5:41 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في العريش: 5:45 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في بني سويف: 5:58 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في المنيا: 5:58 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في قنا: 6:00 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في أسوان: 6:00 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في سوهاج: 5:52 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان

موعدصلاة الشروق اليوم 21 رمضان في الأقصر: 5:49 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في الوادي الجديد: 6:19 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في مرسى مطروح: 6:14 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في السلوم: 6:22 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في السويس: 5:46 صباحًا

موعد صلاة الشروق اليوم 21 رمضان في الشيخ زايد: 5:44 صباحًا

جدير بالذكر أنه يحين وقت صلاة الضحى أو وقت صلاة الشروق كما يسميها البعض بعد موعد شروق الشمس المذكور في هذا التقرير بحوالي 25 دقيقة وفقًا لما أفتت به دار الإفتاء المصرية.

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