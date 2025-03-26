جامعة حكومية توافق على عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بمدراجتها لمنع الغش

لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025.. أرسل الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، خطابًا رسميًا موجهًا إلى عمداء الكليات، يتضمن موافقة الجامعة على المذكرة المقدمة من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن مساهمة الجامعات المصرية في دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة الخطاب الموجة للجامعات لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025.

امتحانات الثانوية العامة

منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025

وتشمل توفير أماكن متاحة وإمكانيات استيعابية بالجامعات المصرية لأداء امتحانات الثانوية العامة 2025.

وأوضح الخطاب أن الموضوع عُرض على مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة في اجتماعه يوم 19 مارس، حيث تم التوصية بضرورة وضع جداول امتحانات الكليات بشكل يضمن انتهاء جميع الامتحانات في موعد أقصاه 2 يونيو المقبل للسماح بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونية المقبل وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

علمي علوم نظام قديم

15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء

22 يونيو: اللغة العربية

24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

26 يونيو: الفيزياء

29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

3 يوليو: الكيمياء

6 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية

10 يوليو: الأحياء

علمي علوم نظام جديد

15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

22 يونيو: اللغة العربية

26 يونيو: الفيزياء

29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

3 يوليو: الكيمياء

10 يوليو: الأحياء

الشعبة الأدبية نظام جديد 2025

15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

22 يونيو: اللغة العربية

26 يونيو: التاريخ

29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

3 يوليو: الجغرافيا

10 يوليو: الإحصاء

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