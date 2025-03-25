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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات؟ تفاصيل جديدة وتكهنات

هل تعقد امتحانات
هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات؟

في الآونة الأخيرة، انتشرت أنباء تفيد بإمكانية عقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 في الجامعات المصرية، مما أثار الكثير من التساؤلات والاهتمامات لدى الطلاب وأسرهم، بالإضافة إلى المسؤولين في قطاع التعليم، ورغم تداول هذه الأنباء في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لم تصدر حتى الآن أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي هذا الخبر.

ويعرض لكم الموجز الأجابة علي التسال حول انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات؟ .

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التفاصيل المتداولة بشأن الموضوع

تم تداول خطاب رسمي من نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، يشير إلى استعداد الجامعات لاستضافة امتحانات الثانوية العامة 2025 ،وجاء في الخطاب أن الجامعات قد تكون مسؤولة عن توفير مقار للامتحانات، خاصة مع تحديد وزارة التربية والتعليم موعد بدء امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو من العام المقبل ،كما تم ذكر بعض التعديلات التي قد تطرأ على جداول امتحانات الكليات لتتناسب مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة، ما قد يتطلب ترتيب جداول مرنة في الجامعات.

التفاعل مع وزارة التعليم العالي

من جانبها، لم تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الأعلى للجامعات أي تصريحات رسمية بشأن هذا الموضوع حتى اللحظة، وهذا ما جعل موضوع عقد الامتحانات داخل الجامعات يتصدر العديد من النقاشات دون أي تأكيدات أو نفي رسمي.

موقف وزارة التربية والتعليم

على الرغم من تداول المقترح بين بعض الجهات الأكاديمية، فإن وزارة التربية والتعليم لم تُعلن بعد عن أي قرارات رسمية تؤكد تنفيذ هذا المقترح في امتحانات الثانوية العامة 2025، والجدير بالذكر أن الوزارة عادة ما تقوم بالإعلان عن مثل هذه القرارات بشكل رسمي من خلال بياناتها أو على منصاتها الإعلامية المختلفة.

وفي النهاية، يبقى موضوع عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 في الجامعات أمرًا قيد الدراسة ولم يتم تأكيده رسميًا بعد، ولذلك، يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة التصريحات الرسمية من وزارة التربية والتعليم للحصول على معلومات دقيقة حول هذا الموضوع مع اقتراب موعد الامتحانات.

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